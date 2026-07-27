Псковская область заняла 71 место в РФ по динамике оборота розничной торговли

Псковская область заняла 71 место среди регионов РФ по динамике оборота розничной торговли, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Одним из ключевых драйверов развития экономики на сегодняшний момент является потребительский спрос, в структуре которого розничная торговля занимает наибольшую долю. По итогам пяти месяцев 2026 года рост оборота розничной торговли в РФ составил 5%, что на 2 процентных пункта выше, чем было по итогам января-мая 2025 года. Этому во многом способствовал рост заработных плат, отметили аналитики. В структуре продаж лучшая динамика зафиксирована в торговле непродовольственными товарами (+7,2%), продажи пищевых продуктов увеличились на 2,8%.

В Псковской области изменение оборота розничной торговли за январь - май 2026 года по сравнению с январем - маем 2025 года составило 2,3%. Оборот розничной торговли на одного жителя за январь-май 2026 года - 159,4 тысячи рублей. Доля в общероссийском обороте розничной торговли за январь-мая 2026 года - 0,35%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

15 место - Санкт-Петербург;

20 место - Новгородская область;

26 место - Вологодская область;

48 место - Калининградская область;

60 место - Мурманская область;

65 место - Ленинградская область;

67 место - Архангельская область;

76 место - Республика Карелия;

78 место - Ненецкий автономный округ.

По итогам января-мая 2026 года оборот розничной торговли увеличился в 84 субъектах РФ. При этом в пяти рост был более 10%. Лидерами по динамике являются Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Республика Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). В целом же в большинстве регионов рост был не менее 5%.

Наибольший абсолютный прирост оборота розничной торговли отмечен в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. На долю этих регионов приходится 26,7% общероссийского оборота розничной торговли.

Снизился оборот розничной торговли по сравнению с январем-маем прошлого года только в Ямало-Ненецком автономном округе. Сокращение здесь составило 2,9%. Причем падение показателя отмечается с начала года каждый из пяти месяцев. В целом же в 20 регионах рост оборота розничной торговли был менее 3%.