Нефтегазовые доходы бюджета могут составить 8,2 трлн рублей

Нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить около 8,2 триллиона рублей, что примерно на 700 миллиардов ниже заложенного властями плана в 8,9 триллиона. Такой прогноз дали эксперты.

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За первое полугодие казна получила около 3,66 триллиона рублей нефтегазовых доходов — почти на четверть меньше, чем годом ранее. По словам экономиста Ольги Гогаладзе, чтобы выйти на плановый показатель, во втором полугодии необходимо собрать более 5,2 триллиона рублей, что почти на 43% превышает поступления первых шести месяцев, пишут «Известия».

Поддержку доходам оказывает высокая стоимость нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако эффект от дорогого сырья во многом нивелируют крепкий рубль, сокращение объемов экспорта, дисконт российской нефти Urals к Brent и выплаты по демпферному механизму, подчеркнул аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Несмотря на снижение нефтегазовых поступлений, доходы бюджета в целом продолжают расти. По данным Минфина, ненефтегазовые поступления в первом полугодии увеличились более чем на 16% и достигли почти 15 триллионов рублей. Эксперты считают, что в случае недобора нефтегазовых доходов власти будут закрывать дефицит за счет внутренних заимствований, средств Фонда национального благосостояния и дальнейшего роста ненефтегазовых доходов.