Оптовые цены курятины потеряли 6,3% за две недели

Рост оптовых цен на курятину в России сменился снижением, за 14 дней стоимость тушки бройлера потеряла 6,3%, составив 222 рубля за один килограмм. Это связано в том числе с выходом на рынок мелкой птицы. Производители сокращают рацион бройлерам, стараясь сэкономить. Коррекция оптовых пока не сказывается на рознице: здесь за месяц курица подорожала на 8%.

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На неделе с 27 июля по 2 августа оптовая стоимость бройлера в России составила 222 рубля за один килограмм, сократившись на 3% за семь дней. Это следует из подготовленных аналитиками и участниками отраслевых союзов данных. Минувшая неделя уже вторая, на которой стоимость курятины показывает снижение на 3%. До этого мясо дорожало, пройдя пик 13–19 июля на уровне 237 рублей за один килограмм. К этому значению текущая стоимость мяса потеряла 6,3%.

После резкого роста рынок курятины вступил в период коррекции цен, констатируют на аграрном рынке. Одним из факторов от называет увеличение предложения небольших тушек весом до 1,5 килограммов при оптимальном убойном весе 2–2,4 килограмма.

Мелких бройлеров производители часто вынуждены продавать дешевле. Сокращение массы птицы — распространенная практика для снижения затрат на корма, констатирует консультант практики оценки бизнеса и активов Neo Елизавета Варова. О сокращении рациона бройлеров одним из крупнейших производителей в России курятины говорит и другой собеседник «Коммерсанта» на аграрном рынке.

Дополнительно привести к снижению цен могла переориентация переработчиков на более дешевую свинину после подорожания курятины. Сейчас наиболее востребованная для выпуска мясопродукции позиция — куриный фарш механической обвалки — дешевеет. За неделю позиция потеряла 5%, достигнув 76 рублей за один килограмм. Летний рост цен на бройлера изначально объяснялся в первую очередь сокращением предложения. Выпуск сельхозпредприятиями птицы на убой в июне сократился на 5,8% год к году, до 526,8 тысяч тонн, следует из данных Росстата. Тенденция усилилась в сравнении с маем.

Волатильность в стоимости мяса курицы усиливается, констатирует госпожа Варова. В 2025 году этот показатель составлял 1,74% (рассчитывается по формуле, учитывающей отклонение цены от средних темпов), в 2026 году — 2,12%. Для куриного окорочка волатильность увеличилась с 0,58% до 1,06%. Эксперт связывает это с дисбалансом спроса и предложения. На показатель также влияют сезонные факторы. Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук добавляет, что в первом полугодии волатильность цен могло сдерживать наличие запасов замороженной курицы. В июне они подошли к концу.

Мрак Бойчук предполагает, что ценовые максимумы в этом году рынок курятины уже прошел. В дальнейшем стоимость продолжит мягко снижаться, ожидает он.

Хотя Елизавета Варова напоминает, что рентабельность птицеводства остается крайне низкой. Это не стимулирует производителей наращивать объемы, а значит, на рынке не будет расти и предложение. В результате курятина может снова начать дорожать.

Начавшийся рост цен на курятину в рознице, по словам Елизаветы Варовой, косвенно указывает на сужение предложения. Согласно Росстату, на 27 июля курятина в России стоила в среднем 257,7 рублей за один килограмм. Показатель увеличился на 8% за месяц и на 1,8% за неделю. Год к году прирост достиг 13,4%, хотя еще в начале июня составлял всего 2,5%.

Хотя Марк Бойчук не склонен переоценивать влияние снижения производства курятины на рынок. Он обращает внимание на резкое падение экспорта: с начала года по 12 июля Россия поставила за рубеж 157,1 тысяч. тонн мяса птицы, что на 27,2% меньше год к году. В пересчете на убойный вес это перекрывает большую часть выпадающего производства, констатирует эксперт.