Почему у псковских сельских магазинов спрашивают: «Вы еще живы?», рассказал руководитель облпотребсоюза

Налоговая нагрузка на систему потребительской кооперации Псковской области выросла до 706 миллионов рублей в 2025 году, а обязательные цифровые маркировки и лицензии забирают последние оборотные средства у сельских магазинов. Об этом рассказал председатель Совета Псковского облпотребсоюза Николай Тесля в программе «Бизнес-курс» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Николай Тесля пояснил, что предпринимателям сегодня очень сложно вести бизнес, особенно на розничных предприятиях с маленьким оборотом в 100–150 тысяч рублей. Председатель Совета облпотребсоюза отметил реакцию коллег из других регионов на эти реалии. «Мы говорим о таких цифрах, которые действительно вызывают удивление, и со стороны многих коллег мы слышим вопрос: "Вы ещё живы, как вы эти вопросы решаете?"» — поделился Николай Тесля.

Гость студии указал на колоссальные расходы, которые формируют государственные системы учета и маркировки «Меркурий» и «Честный знак». А система «ТС ПИоТ » (Техническое средство получения информации о товаре - ред.) требует уплаты 5 000 рублей с каждой кассы в год. Также председатель Совета Псковского облпотребсоюза обратил внимание на грядущее обязательное лицензирование торговли табачными изделиями. «С 1 сентября это уже тестовый пилот, а с марта 2027 года это уже обязательно. За каждую розничную точку, то есть магазин, мы обязаны будем платить 20 000 рублей, чтобы выкупать лицензию», — разъяснил Николай Тесля.

Эксперт добавил, что лицензия на торговлю алкоголем стоит 60 000 рублей в городе и 20 000 рублей на селе. Эти платежи, логистика, фонд оплаты труда и энергозатраты формируют расходную статью. «Всё это образует как раз ту расходную статью, которая, к сожалению, не даёт возможности маленьким магазинам работать рентабельно», — заявил Николай Тесля.

Гость студии обозначил проблему банковского эквайринга. Псковский облпотребсоюз платит банкам 67 миллионов рублей в год за эту услугу. Организация, по словам Николая Тесля, хочет внедрить Систему быстрых платежей для снижения затрат. «Но отсутствие устойчивой связи и устойчивого энергоснабжения не даёт нам возможность внедрять эту систему», — констатировал он.

Помимо того, Николай Тесля напомнил о налоговой реформе и отмене ЕНВД (единый налог на вмененный доход, специальный налоговый режим для малого бизнеса, который рассчитывался с предполагаемого государством дохода, а не с реальной выручки. Он действовал в России до 2021 года и был полностью отменен) и привел статистику налоговых отчислений: в 2016 году система уплатила 555 миллионов рублей, в 2022 году — 493 миллиона рублей, а в 2025 году — 706 миллионов рублей. «Налоговая нагрузка значительно выросла. Если брать в цифровом измерении, это 213 миллионов», — уточнил Николай Тесля.

Руководитель облпотребсоюза заверил, что задолженности перед Федеральной налоговой службой организация не имеет. Однако Николай Тесля обратил внимание на последствия такого роста налогов. «Это выхолащивает расчёт с поставщиками. Кредиты сегодня очень дорогие, и мы практически не можем их обслуживать за счёт той наработанной базы, которая у нас была. У нас уже есть баланс с отрицательной динамикой», — резюмировал Николай Тесля.

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