Псковский суд обязал бизнесмена вернуть деньги, выделенные на цех копчения деликатесов

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании денежных средств, полученных в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, ответчик Цигеман получил 350 тысяч рублей в качестве помощи для реализации бизнес-плана, однако гражданин впоследствии не выполнил свои обязательства. С ответчика взыскали ранее полученные средства, апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что ответчик Цигеман обратился в территориальный отдел социальной защиты с заявлением об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставив бизнес-план, в соответствии с которым намеревался осуществить запустить цех копчения деликатесов.

Между истцом и ответчиком в ноябре 2024 года был подписан социальный контракт на один год.

Территориальный отдел социальной защиты перевел на счет ответчика денежные средства на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в сумме 350 тысяч рублей.

В соответствии с программой контракта, ответчик был обязан ежемесячно представлять в уполномоченный орган отчет о выполнении мероприятий и целевом использовании денежных средств, а также подтверждающие документы. Однако в марте 2025 года мужчина выполнение мероприятий программы прекратил, а именно: не исполнил возложенную на него обязанность по предоставлению отчетов за февраль и март 2025 года, не представил сведений о расходовании полученных в рамках социального контракта денежных средств.

Решением Псковского городского суда исковые требования министерства социальной защиты Псковской области удовлетворены, с ответчика взысканы денежные средства, полученные им в качестве государственной социальной помощи.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Проверяя доводы жалобы Цигемана, суд апелляционной инстанции не установил наличия у ответчика уважительных причин, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных контрактом.