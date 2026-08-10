 
Экономика

Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 13%

1

С 1 января по 31 июля должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отправили на экспорт из Псковской области в восемь стран мира 1,1 тысячи партий животноводческой продукции в количестве 26,9 тысячи тонн, что на 13,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (23,7 тысячи тонн), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

География экспорта данной продукции за указанный период 2026 года расширилась ещё за счёт одной страны – Филиппины, а общее количество стран-импортеров осталось без изменений.

В наибольшем объёме с начала года из региональной продукции на экспорт было отправлено 505 партий свинины (13,8 тысячи тонн) в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, на Филиппины, в Азербайджан, Сербию, Грузию, и 486 партий свиных субпродуктов (уши, головы, хвосты, шкурки) (12,7 тысячи тонн) в Китай, Вьетнам и на Филиппины. В Эстонию было отправлено 96 партий рыбы и рыбопродукции общим весом 168,3 тонны, а в Азербайджан и Грузию – 18 партий рыбных консервов в количестве 286,3 тонны. Мускус кабарги в количестве 1 партии 12,3 килограмма был отправлен в САР Гонконг Китая.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов государственные инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026