Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 13%

С 1 января по 31 июля должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора отправили на экспорт из Псковской области в восемь стран мира 1,1 тысячи партий животноводческой продукции в количестве 26,9 тысячи тонн, что на 13,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (23,7 тысячи тонн), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

География экспорта данной продукции за указанный период 2026 года расширилась ещё за счёт одной страны – Филиппины, а общее количество стран-импортеров осталось без изменений.

В наибольшем объёме с начала года из региональной продукции на экспорт было отправлено 505 партий свинины (13,8 тысячи тонн) в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, на Филиппины, в Азербайджан, Сербию, Грузию, и 486 партий свиных субпродуктов (уши, головы, хвосты, шкурки) (12,7 тысячи тонн) в Китай, Вьетнам и на Филиппины. В Эстонию было отправлено 96 партий рыбы и рыбопродукции общим весом 168,3 тонны, а в Азербайджан и Грузию – 18 партий рыбных консервов в количестве 286,3 тонны. Мускус кабарги в количестве 1 партии 12,3 килограмма был отправлен в САР Гонконг Китая.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов государственные инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров