Более 7,6 тысяч вакансий открыто в Псковской области

Более 7,6 тысячи вакансий открыто на рынке труда Псковской области на текущий момент. Выраженную потребность в работниках испытывают на складах, в транспортной отрасли, в образовании и на производстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Сферы, лидирующие по числу вакансий: пищевая промышленность (1 558 вакансий), обрабатывающее производство (714 вакансий), здравоохранение (674 вакансии).

В список самых востребованных на региональном рынке труда профессий вошли: подсобный рабочий (1059 рабочих места), грузчик (684 рабочих места), водитель автомобиля (218 рабочих мест), учитель (175 рабочих места), сварщик (124 рабочих места).

Отмечается, что в регионе также наблюдается нехватка швей, слесарей, монтажников, электромонтеров, трактористов и других специалистов.

«Псковская область активно участвует в нацпроекте «Кадры», предлагая программы бесплатного переобучения и поддержки соискателей. При поиске работы можно обратиться за помощью к карьерным консультантам в центр занятости. Алгоритм действий соискателя и карьерного консультанта расписан по шагам. Первый этап – обращение гражданина непосредственно в центр занятости или онлайн с помощью портала «Работа России». Если у соискателя нет резюме или оно нуждается в улучшении, специалист предлагает сервис «Мое резюме», дает рекомендации по оформлению, расширению функционала, описанию достижений. Также карьерный консультант помогает разместить резюме на сайтах «Работа России».

На следующем этапе специалист проводит мониторинг и аналитику по заработным платам, востребованности специалистов в различных отраслях, проводит поиск интересных предложений на рынке труда.

При выборе гражданином наиболее подходящего варианта из предложенного перечня вакансий карьерный консультант направляет резюме на выбранные предприятия, согласовывает время и дату проведения собеседования. Кроме того, карьерный консультант прорабатывает возникающие сложности при прохождении собеседования, формирует навык успешного прохождения интервью и предлагает сервис «Мое собеседование».

При положительном прохождении собеседования консультант сопровождает гражданина на различных этапах трудоустройства в новой организации, в том числе и во время испытательного срока.

Таким образом выстраивается долгосрочное партнерство, за которым стоит не просто консультация, а реальная помощь в построении устойчивого профессионального пути.