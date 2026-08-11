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Наибольший объем древесины из Псковской области с начала года закупил Китай

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Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт из Псковской области более 28 тысяч кубометров лесопродукции в десять стран мира с января по август текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. 

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Государственные инспекторы ведомства оформили 460 фитосанитарных сертификатов. Инспекторы отправили грузы общим объемом 28,8 тысячи кубических метров в адреса получателей.

Все партии полностью соответствовали требованиям стран-импортеров. Покупатели получили профилированные пиломатериалы, березовые бревна, вагонку и упаковочную тару.

Ведомство распределило поставки между десятью государствами: Китаем, Республикой Корея, Индией, Египтом, Иорданией, Азербайджаном, Белоруссией, Таджикистаном и другими странами.

Наибольшие объемы закупили три государства:

  • Китай принял 7,5 тысячи кубометров древесины;
  • Египет получил 6,5 тысячи кубометров;
  • Республика Корея импортировала почти 6,1 тысячи кубических метров псковской лесопродукции.
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