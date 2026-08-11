За пять дней в РФ через Псковскую область ввезли почти 40 тысяч тонн фруктов и ягод

С 1 по 5 августа через пункты пропуска, расположенные в Псковской области, под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора ввезено 39,7 тысячи тонн импортных фруктов и ягод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспортерами разных видов фруктов и ягод выступили девять стран мира, основные из них - Республика Сербия и Молдова. В наибольшем объеме ввезено черешни (12,8 тысячи тонн), вишни (3,9 тысячи тонн), манго (2,5 тысячи тонн), авокадо (2,8 тысячи тонн) и цитрусовых фруктов (лаймов, лимонов, грейпфрутов, мандаринов и помело – 1,2 тысячи тонн)

Партии фруктов, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Смоленскую и Ульяновскую области.