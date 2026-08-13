Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки безопасности

Каждый четвертый россиян хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а идеальным ее размером каждый второй считает сумму в размере годового дохода, говорится в совместном исследовании Роскачества и сервиса «Финансы Mail».
В тоже время, исходя из данных опроса, имеющихся накоплений 37% опрошенных хватит на один-два месяца привычного образа жизни при внезапной потере заработка. Еще 20% смогут прожить на них один-три месяца, а 13% - три-шесть месяцев, пишет РИА Новости.
Выяснилось, что чаще всего россияне откладывают менее 5% дохода (42%), четверть пополняют финансовую подушку на 10-20% от ежемесячных поступлений, еще 12% увеличивают сумму на 20-50%. Больше половины от ежемесячного дохода откладывают 6% россиян.