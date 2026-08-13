 
Экономика

Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки безопасности

0

Каждый четвертый россиян хотел бы сформировать финансовую подушку безопасности, а идеальным ее размером каждый второй считает сумму в размере годового дохода, говорится в совместном исследовании Роскачества и сервиса «Финансы Mail».

«Согласно результатам опроса, финансовые накопления есть у половины (50%) ответивших, 27% хотят ее создать, а 23% не имеют денежной подушки и не видят смысла копить», - говорится в исследовании на основании опроса 5,2 тысячи россиян.

В тоже время, исходя из данных опроса, имеющихся накоплений 37% опрошенных хватит на один-два месяца привычного образа жизни при внезапной потере заработка. Еще 20% смогут прожить на них один-три месяца, а 13% - три-шесть месяцев, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что чаще всего россияне откладывают менее 5% дохода (42%), четверть пополняют финансовую подушку на 10-20% от ежемесячных поступлений, еще 12% увеличивают сумму на 20-50%. Больше половины от ежемесячного дохода откладывают 6% россиян.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026