 
Экономика

47 регионов заключили с бизнесом соглашения по сдерживанию цен на сахар

0

Соглашения, которые способствуют стабилизации цен на сахар, заключены в 47 субъектах страны, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так в ведомстве прокомментировали запрос о мерах, принимаемых службой для снижения стоимости сахара, который, по данным Росстата, с начала года на август подорожал более чем на 22%. Если сравнивать год к году, то в августе 2025-го к августу 2024 цены на товар снизились на 3,5%. В этом году они, напротив, выросли почти на 10%.

«ФАС на регулярной основе анализирует цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в том числе на сахар, и продолжает взаимодействовать с крупнейшими федеральными торговыми сетями по вопросу развития практики ответственного ценообразования для повышения доступности таких товаров для граждан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что эффективным механизмом по сдерживанию цен являются соглашения, которые подписываются региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного службой постановления правительства РФ № 662 Такие документы могут фиксировать договоренности о снижении цен, о том, чтобы не повышать их в течение какого-то периода, или об установлении предельных торговых наценок, пишут «Известия».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ФАС, в настоящее время по предложению ведомства торговые сети «Х5», «Магнит», «Ашан», «Атак», «Дикси», «Бристоль» и «Мария Ра» соблюдают добровольные обязательства по ограничению до 5-10% наценок на отдельную номенклатуру сахара.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026