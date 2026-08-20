47 регионов заключили с бизнесом соглашения по сдерживанию цен на сахар

Соглашения, которые способствуют стабилизации цен на сахар, заключены в 47 субъектах страны, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

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Так в ведомстве прокомментировали запрос о мерах, принимаемых службой для снижения стоимости сахара, который, по данным Росстата, с начала года на август подорожал более чем на 22%. Если сравнивать год к году, то в августе 2025-го к августу 2024 цены на товар снизились на 3,5%. В этом году они, напротив, выросли почти на 10%.

«ФАС на регулярной основе анализирует цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в том числе на сахар, и продолжает взаимодействовать с крупнейшими федеральными торговыми сетями по вопросу развития практики ответственного ценообразования для повышения доступности таких товаров для граждан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что эффективным механизмом по сдерживанию цен являются соглашения, которые подписываются региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного службой постановления правительства РФ № 662 Такие документы могут фиксировать договоренности о снижении цен, о том, чтобы не повышать их в течение какого-то периода, или об установлении предельных торговых наценок, пишут «Известия».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ФАС, в настоящее время по предложению ведомства торговые сети «Х5», «Магнит», «Ашан», «Атак», «Дикси», «Бристоль» и «Мария Ра» соблюдают добровольные обязательства по ограничению до 5-10% наценок на отдельную номенклатуру сахара.