ЦБ выпустит в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100, 200 рублей и 10 тысяч рублей и серебряные - номиналом 100 рублей, сообщил регулятор.

Фото: Банк России / «Макс»

«Банк России 21 августа 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 100 рублей; золотую номиналом 100 рублей; золотую номиналом 200 рублей; золотую номиналом 10 000 рублей», - говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 1000 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 100 миллиметров. Золотые монеты номиналом 100 рублей (15,55 грамма, проба – 999), 200 рублей (31,1 грамма, проба – 999), а также 10 000 рублей (1000 граммов, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30, 33 и 100 миллиметров соответственно.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номиналы монет «100 Рублей», «200 Рублей» и «10000 Рублей», дата «2026 год», пишет РИА Новости.

На оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая.

Серебряная монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом до 100 штук, золотые монеты номиналами 100 и 200 рублей - до 100 тысяч штук, золотая монета номиналом 10 тысяч рублей - до 100 штук.

Монеты изготовлены качеством «анциркулейтед».