Штрафы за продажу просроченных маркированных товаров с 1 сентября начнут приходить автоматически

С 1 сентября в России изменяется система контроля за оборотом маркированных товаров. На смену традиционным проверкам приходит механизм «автоматических штрафов», основанный на данных государственной системы «Честный знак», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Что это такое?

Это технология, при которой постановление об административном правонарушении формируется в автоматическом режиме. Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) фиксирует нарушение в момент продажи через онлайн-кассу, создает электронный проект документа и направляет его в управление Роспотребнадзора для подписания. В отличие от классической процедуры, когда инспектор выявляет нарушение в ходе контрольного мероприятия и составляет протокол об административном правонарушении, теперь система самостоятельно фиксирует правонарушение в момент продажи.

За что будет наказание?

В соответствии с федеральным законом №120-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ГИС МТ будет фиксировать в автоматическом режиме следующие правонарушения:

продажу товаров, срок годности которых истек (штраф составит для индивидуальных предпринимателей — 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 20 тысяч рублей). Штрафы начисляются за каждую единицу товара, проданную с нарушением срока годности;

реализацию табачной или никотинсодержащей продукции по цене ниже минимальной розничной цены или реализация табачной продукции выше максимальной розничной цены (размер штрафа будет зависеть от объема реализации такой продукции в одном объекте розничной торговли в течение 1 дня и составлять от 5 тысяч рублей до 500 тысяч рублей):

продажу табачной и (или) никотинсодержащей продукции либо устройств для ее потребления лицом, не зарегистрированным в установленном порядке в системе ГИС МТ (штраф составит 50 тысяч рублей за продажу более 10 единиц такой продукции на одной кассе в течение 1 месяца).

«Анализ данных, содержащихся в ГИС МТ, показывает, что хозяйствующие субъекты, реализующие маркированную продукцию на территории Псковской области, допускают множественные нарушения в части реализации продукции с истекшим сроком годности, а также в части продажи табачной продукции по цене ниже минимальной или выше максимальной розничной цены (МРЦ)», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Ведомство рекомендует каждому хозяйствующему субъекту принять меры, во избежание дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Если нужна помощь

Представители малого и среднего предпринимательства могут бесплатно проконсультироваться по вопросам обязательной маркировки и получить техническую поддержку в центре помощи «Честный знак», находящемся по адресу: Псков, улица Гоголя, 14.

Услуги оказываются бесплатно по предварительной записи по номеру телефона: 8(8112) 331-337.