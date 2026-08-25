«Вернуть сложнее, чем не потерять»: Иван Казачёнок о предложении «Справедливой России» обнулить налоги для начинающих предпринимателей

Нулевой налог для начинающих предпринимателей на первые три года работы станет прямой инвестицией региона в удержание молодёжи и создание новых рабочих мест в Псковской области. Такое мнение высказал кандидат в депутаты Законодательного Собрания Псковской области от партии «Справедливая Россия», предприниматель Иван Казачёнок в ходе брифинга в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Иван Казачёнок пояснил, что демографическая проблема начинается в момент выбора молодыми людьми места для жизни и работы. Гость студии сравнил доходы в регионах. В январе-мае 2025 года среднемесячная заработная плата в Псковской области составляла около 60 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге за этот же период показатель достигал почти 116 тысяч рублей. Двукратная разница в доходах заставляет двадцатилетних жителей региона покупать билеты в мегаполисы, ведь молодые люди ещё не владеют собственными квартирами и не имеют устойчивых привязок к месту работы.

Кандидат в депутаты обратил внимание на парадокс местного рынка труда. По итогам апреля-июня 2026 года уровень безработицы в Псковской области опустился до 1,4 процента. Однако предприятия остро нуждаются в инженерах, специалистах производства и врачах.

«Материалы правительства Псковской области прямо показывают: аналитики связывают более половины кадровой потребности обрабатывающих производств на ближайшие годы с необходимостью заменить тех, кто выходит на пенсию. То есть проблема уже не столько в том, чтобы создать любое рабочее место. Проблема в том, кто через пять или десять лет будет на этом рабочем месте работать. Если мы сегодня потеряли двадцатилетнего парня, который уехал в Петербург, то через десять лет вернуть его окажется намного сложнее. Скорее, это невероятно. У него там уже появится работа, возможно, квартира, семья. Дети пойдут в школу», — объяснил Иван Казачёнок.

Предприниматель раскритиковал подход чиновников, которые просто ставят галочку об отъезде граждан и забывают о них. Он предложил сделать Псковскую область конкурентным вариантом через развитие местного бизнеса. В реестре малого и среднего предпринимательства региона числятся более 21 тысячи субъектов, а среднесписочная численность работников в этом секторе превышает 52 тысячи человек.

«Сегодня предприниматель открыл мастерскую, небольшой сервис, магазин или производство, через несколько лет это предприятие создаст уже десятки рабочих мест. И если он открыл дело здесь, вложился в помещение, купил квартиру, нанял работников, то он уже априори связывает своё будущее с Псковской областью. Не каждый молодой человек хочет работать в крупной организации, кто-то готов работать на себя, открыть мастерскую, сервис, работать в сфере IT, заниматься ремонтами или услугами», — подчеркнул важность поддержки начинающих бизнесменов Иван Казачёнок.

Первые годы работы приносят предпринимателю наибольшие трудности, ведь бизнесмен ещё не сформировал клиентскую базу, но уже платит аренду, налоги, страховые взносы и покупает оборудование. Поэтому Иван Казачёнок назвал принципиальной темой введение нулевого налога для начинающих бизнесменов на первые три года работы.

«Нулевой налог выступает прямой инвестицией региона в то, чтобы человек закрепился здесь. Нам выгодно, чтобы молодой человек открыл бизнес в Великих Луках, в Пскове, в Невеле, в Опочке, в Острове, а не уехал открывать его в другом регионе», — заявил кандидат в депутаты.

Иван Казачёнок также указал на необходимость правильного отношения к местному бизнесу. Местные предприниматели и производители должны видеть перспективу в регионе. Государственные и муниципальные закупки, предоставление помещений и земли, подключение к сетям и административные процедуры должны помогать развитию бизнеса.

«Нам не нужно ждать, пока крупный инвестор однажды придёт и решит все проблемы области. Нам необходимо работать с теми людьми, которые уже живут и трудятся здесь. Мы часто говорим, что надо вернуть молодёжь. Но вернуть молодёжь намного сложнее, чем не потерять её. Ещё со школы и колледжа молодой человек должен видеть профессиональный маршрут: он может получить образование, найти нормальную работу и приобрести жильё. Когда у человека есть работа, доход, жильё и перспектива, появляется уверенность, что здесь он построит не только карьеру, но и семью», — резюмировал Иван Казачёнок.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области»