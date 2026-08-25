Ozon отменил возможность постоплаты заказов в 38 регионах РФ

Ozon отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
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Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах. В пресс-службе компании заявили о запуске акции «Скидка на сток» — это позволит быстро реализовать товары со складов и не тратить ресурсы и время на их вывоз. Чтобы сократить число возвратов, площадка отключила постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (со склада компании).
В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Ozon получат выплаты за поврежденные товары, пишет ТАСС.