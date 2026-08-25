 
Экономика

Ozon отменил возможность постоплаты заказов в 38 регионах РФ

0

Ozon отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах. В пресс-службе компании заявили о запуске акции «Скидка на сток» — это позволит быстро реализовать товары со складов и не тратить ресурсы и время на их вывоз. Чтобы сократить число возвратов, площадка отключила постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих по модели FBO (со склада компании). 

«Понимаем, что схема продаж со своего склада (FBS) сейчас очень актуальна — до 22 сентября отменили штрафы за отмены заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, а также за просроченные отгрузки. Раньше возвраты FBS-продавцов могли возвращаться на наши склады и повторно продаваться с них - отключили эту функцию для части категорий на объектах в европейской части России», — добавили в Ozon.

В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Ozon получат выплаты за поврежденные товары, пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026