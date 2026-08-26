Елена Рыбальская о том, как школьники «примеряют» профессии, и почему не стоит гнаться за модой

О реализации в Псковской области единой модели профориентации школьников «Билет в будущее» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки региона, региональный координатор проекта Елена Рыбальская, осветив детали трёхуровневой системы профессиональных проб, реальные кадровые потребности экономики и типичные ошибки выпускников при выборе специальности.

– Начну, пожалуй, с банального вопроса: что такое профориентация и зачем она нужна?

– Согласна, что с одной стороны вопрос кажется банальным, потому что каждый из нас чуть ли не с пяти-шести лет слышит это слово. Но с профессиональной точки зрения всё не так просто. Профориентация — это формирование осознанной готовности к профессиональному самоопределению ребёнка, воспитание учащегося на основе гармонично развитой социально ответственной личности. Когда ребёнок задумывается о выборе профессии не под давлением или рекламой чего-то интересного, а исходя из своих склонностей, из того, что ему в будущем будет интересно. Мы все прекрасно знаем, что работа в первую очередь должна приносить удовольствие, и тогда будут все остальные положительные последствия.

Основными задачами профориентации можно назвать изучение личности, информирование, профконсультирование, профессиональные пробы и формирование мотивации. Профессиональные пробы сейчас, в рамках проекта «Единая модель профориентации — Билет в будущее», занимают ключевое место, потому что дают возможность попробовать профессию и изучить её изнутри. Не просто увидеть, как работают пожарные или парикмахеры, а побыть в роли пожарного или парикмахера.

– Некоторые эксперты утверждают, что отношение современной молодёжи к работе оставляет желать лучшего: она привыкла к комфорту, не хочет работать так, как работали наши бабушки, дедушки, мамы и папы. Большинство выбирает не производство, а офис, желательно на удалёнке и с высокой зарплатой. Согласны ли вы, что нынешнее поколение не хочет работать?

– Лично я не согласна. Я занимаюсь профориентацией и одновременно являюсь преподавателем — всю сознательную жизнь преподаю и в высших учебных заведениях, и в организациях среднего профессионального образования. Каждый год я наблюдаю, как меняются подростки. Ключевое отличие современной молодёжи от той, что была 15-20 лет назад, в том, что это поколение не скрывает и не боится открыто говорить о своих потребностях и условиях работы. Если их что-то не устраивает, они открыто говорят об этом и ищут место, где чувствуют себя комфортнее. Поверьте, не всегда на первом месте у них стоит заработная плата. Это заблуждение, что молодёжь стала более меркантильной и бежит только за деньгами. Неправда. Я лично вижу примеры, подтверждающие мои слова.

– Давайте вернёмся к профориентации. Если вспомнить историю, когда примерно в школьном образовании нашей страны начали уделять внимание этому направлению?

– Если откатиться назад больше чем на сто лет, то первые упоминания относятся к 1920–1930-м годам, на волне единой трудовой школы. Прямо термина «профориентация» тогда ещё не существовало, но направление уже было. А глобальное развитие оно получило в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. Те, кому в то время было 15-16 лет, вспомнят уроки практики, учебно-производственные комбинаты, на которые мы ходили и получали определённую профессию. Это было обязательно во всех школах страны, выделялся отдельный день, ходили и мальчики, и девочки.

– Как на сегодняшний день выглядит нормативная база профориентации в России?

– Скажу коротко, буквально несколько ключевых документов, потому что страна большая, министерств много, и нормативных документов тоже очень много. Ключевые — это федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации». Далее — указ президента от 2024 года о Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в котором чётко обозначены направления профориентации. Третий — указ президента от 2024 года о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. И постановление правительства 2017 года об утверждении государственной программы развития образования. Дальше эти документы дополняются региональными нормативными актами, составленными на основании перечисленного и с учётом внутренней системы каждого региона.

– Что из себя представляет единая трёхуровневая модель профориентации, спущенная Министерством просвещения?

– С 2019 года в стране действует единая система профориентации «Единая модель профориентации — Билет в будущее». Ключевое её отличие от того, что было раньше: ранее в каждом регионе, в каждой школе профориентация развивалась самостоятельно, и то, что было в Псковской области, могло кардинально отличаться от того, что было на Сахалине. А поскольку трудовая миграция развивается, система должна была стать единой. С 2019 года то, что наши дети видят и чем занимаются в рамках профориентации, абсолютно одинаково — и для Москвы, и для Камчатки, и для Калининграда. Все 89 регионов включены в эту систему.

Трёхуровневой она стала три года назад, до этого была одноуровневой. Почему? Школы разные: есть малокомплектные, есть школы, где большинство детей с ограниченными возможностями здоровья, есть профильные. Мы не можем вводить абсолютно одинаковую систему для всех. Трёхуровневая система предоставляет индивидуальную возможность и рекомендации по построению профессионального образовательного маршрута.

Первый уровень — базовый. Создаёт условия для активизации обучающихся шестых-одиннадцатых классов. Все ученики проходят онлайн-диагностику на платформе «Билет в будущее» и профориентационные уроки по четвергам «Россия — мои горизонты».

Основной уровень — углублённый. Ученики на основании пройденных диагностик получают рекомендации и применяют их на практике. Если диагностика показывает, что ребёнку подходит, допустим, креативная или художественная индустрия, он записывается на пробы именно в этом направлении.

Продвинутый уровень — для классов и школ с профильным обучением: кадетские, психолого-педагогические, аграрные классы.

– Как профориентация выстраивается по возрастам? Начальные классы, как я понимаю, выключены из единой модели?

– Да, модель рассчитана на детей с шестого по одиннадцатый класс. Ключевой акцент и максимальное количество мероприятий — с шестого по девятый. Десятый и одиннадцатый тоже включаются, но больше по желанию, потому что если ребёнок уже пошёл в десятый-одиннадцатый класс, он практически самоопределился, и речь, как правило, идёт о высшем образовании.

– Давайте поговорим об основных формах и методах профориентации. Это не только урочная, но и внеурочная работа. По каким направлениям она ведётся?

– В рамках урочной деятельности педагоги-предметники, изучая различные темы, рассказывают, в какой профессии та или иная тема может быть применима. Если ребёнку интересно, допустим, направление физики, преподаватель рекомендует заинтересоваться, объясняет, какая профессия и учебное заведение с этим связаны. Кстати, даже в начальной школе у педагогов есть такая возможность, и они ей пользуются.

В рамках внеурочной деятельности уже четыре года введён курс профориентационных занятий «Россия — мои горизонты». По аналогии с «Разговорами о важном», которые проходят по понедельникам, каждый четверг в каждом классе с шестого по одиннадцатый проходят эти уроки. Классные руководители или специально обученные педагоги рассказывают о развитии различных отраслей и профессиональных направлений в нашей стране. Каждая тема посвящена определённому профессиональному развитию в рамках страны.

– А предусмотрено ли посещение конкретных предприятий и организаций?

– Помимо урочной и внеурочной деятельности, обязательна онлайн-диагностика на единой цифровой платформе «Билет в будущее». Следующая форма — профессиональные пробы, когда ребёнок пробует профессию, «примеряет» её. Сейчас это очень модное направление — примерка профессии. И промышленные экскурсии: если на пробах ребёнок познакомился со специальностями в образовательных учреждениях области, то промышленные экскурсии дают возможность увидеть, что эта профессия актуальна, что, получив её, можно найти работу. На промышленных экскурсиях подростки часто задают вопросы о зарплате, условиях труда, возможности получения жилья. Работодатели с удовольствием участвуют и рассказывают, потому что рассматривают их как будущие кадры, которые останутся в регионе и будут развивать экономику.

– По какому принципу определяется, на какие предприятия отправить детей? Есть единая база или предприятия сами предоставляют такую возможность?

– Я бы разделила на три основных направления. Первое — в рамках единой модели профориентации мы договариваемся с ключевыми предприятиями-партнёрами, которые технически могут принимать детей на экскурсии. Не каждое производство это позволяет. Одним из первых партнёров у нас был Псковский хлебокомбинат, который с удовольствием принимал детей, но два года назад у них поменялось оборудование, и теперь физически нельзя проводить экскурсии внутри. Такие нюансы тоже учитываются.

Второе направление — когда школы сами договариваются, как правило, через родителей: где-то работает мама или папа ученика, и класс приходит с экскурсией.

Третье — акция «Неделя без турникетов», которая проходит весной и осенью по всей стране. Предприятия в партнёрстве с Торгово-промышленной палатой открывают двери для детей.

Поскольку крупные предприятия, готовые принимать детей, в регионе, как правило, одни и те же, все три направления между собой переплетаются. В рамках единой модели всё происходит на платформе, всё прозрачно: каждый ребёнок записан, и федеральный оператор в любой момент может увидеть, кто куда ходил, какую диагностику прошёл, какую профессию «примерил».

– Тут, наверное, действует и тер