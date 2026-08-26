Новый сезон – новая техника: как работает одно из последних крупных хозяйств Себежского района

Компания «Веть» – одно из немногих предприятий, продолжающих заниматься сельским хозяйством в Себежском районе. Пока большая часть окрестных полей зарастает сорняками, хозяйство Александра Трофимова уже больше 30 лет обрабатывает землю и из года в год собирает урожай. О том, чем оно живет сегодня, с какими проблемами сталкивается и какую технику использует в работе, узнала Псковская Лента Новостей.
Предприятию «Веть» скоро исполнится 35 лет – оно было основано сразу после распада СССР, в 1992 году. За прошедшие десятилетия большая часть хозяйств Себежского района прекратила свое существование, так что компания Александра Трофимова осталась единственным крупным сельскохозяйственным производителем в этой местности.
Сейчас у «Вети» примерно 3500 гектаров земли, которые ежегодно обрабатываются. Занимается хозяйство только растениеводством – выращивает рапс и зерновые культуры, в основном пшеницу. Работает в нем около 50 человек.
По словам руководителя предприятия, сейчас хозяйство переживает не лучшие времена. Долгое время оно успешно развивалось, но в 2023-2024 годах появились первые трудности, а сейчас и вовсе начался спад. Цены на сельскохозяйственную продукцию в области падают из-за появления на рынке более дешевых товаров из других регионов. Местным производителям непросто с ними конкурировать.
Однако, несмотря на сложности, Александр Трофимов и его команда продолжают свое дело и даже приобретают новую технику. Недавно они купили зерноуборочный комбайн Ростсельмаш ACROS 595 Plus.
«В советское время одни комбайны косили, другие молотили. Сейчас они делают все сразу – и косят, и обмолачивают. А чтобы скосить рапс и не потерять его, нужно специальное приспособление – рапсовый стол. Говорят, без него может быть до 30% потерь урожая. Так что нам нужен был комбайн, на который можно поставить такое оборудование. Мы выбрали комбайн ACROS 595 Plus», – делится Александр Трофимов.
В «Вети» это уже пятая машина такой модели. Главное ее отличие от другой техники Ростсельмаш, которой пользуется хозяйство, – возможность установить рапсовый стол. В остальном они практически идентичны.
Кроме того, комбайн оснащен платформой РСМ Агротроник – инновационной системой агроменеджмента и дистанционного мониторинга. Благодаря ей руководитель хозяйства может следить за показателями работы техники прямо со своего телефона или компьютера и контролировать ход уборочной кампании, даже находясь вдали от поля. Система передает данные о месте нахождения машины, ее скорости, виде активности, параметрах расхода топлива. «Если у тебя десять комбайнов, то ты можешь сравнить, какой комбайн на каких настройках работает, какой больше жнет, какой меньше, отследить работу механизатора», – поясняет Александр Трофимов.
По его словам, впечатления от работы этих комбайнов у него приятные: «Это вполне современная техника. Они достаточно качественные, и цена относительно всех остальных удовлетворяет нас».
В «Вети» есть небольшая традиция – новую технику здесь поливают шампанским. Появилась она благодаря главному инженеру Максиму Курсенкову. Не стал исключением и недавно купленный комбайн, который тоже окропили алкоголем – на удачу и богатый урожай.
Впереди у предприятия уборка урожая – и свежая техника уже скоро отправится в поле. Для «Вети» это очередной сезон работы в непростых условиях, но здесь не привыкли отступать перед трудностями. Несмотря на сложности, команда Александра Трофимова продолжает обрабатывать землю, выращивать культуры и надеяться на новый урожай. А значит, сельскохозяйственная жизнь в Себежском районе продолжается.
Софья Богданова
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