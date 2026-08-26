Новый сезон – новая техника: как работает одно из последних крупных хозяйств Себежского района

Компания «Веть» – одно из немногих предприятий, продолжающих заниматься сельским хозяйством в Себежском районе. Пока большая часть окрестных полей зарастает сорняками, хозяйство Александра Трофимова уже больше 30 лет обрабатывает землю и из года в год собирает урожай. О том, чем оно живет сегодня, с какими проблемами сталкивается и какую технику использует в работе, узнала Псковская Лента Новостей.

Предприятию «Веть» скоро исполнится 35 лет – оно было основано сразу после распада СССР, в 1992 году. За прошедшие десятилетия большая часть хозяйств Себежского района прекратила свое существование, так что компания Александра Трофимова осталась единственным крупным сельскохозяйственным производителем в этой местности.

«Был колхоз “Пламя”, потом его не стало, но мы его возродили и приобрели территорию примерно такой же площади рядом. Все остальное в Себежском районе заросло кустами, лесом, борщевиком и остальными природными дарами», – иронизирует Александр Трофимов.

Сейчас у «Вети» примерно 3500 гектаров земли, которые ежегодно обрабатываются. Занимается хозяйство только растениеводством – выращивает рапс и зерновые культуры, в основном пшеницу. Работает в нем около 50 человек.

По словам руководителя предприятия, сейчас хозяйство переживает не лучшие времена. Долгое время оно успешно развивалось, но в 2023-2024 годах появились первые трудности, а сейчас и вовсе начался спад. Цены на сельскохозяйственную продукцию в области падают из-за появления на рынке более дешевых товаров из других регионов. Местным производителям непросто с ними конкурировать.

Однако, несмотря на сложности, Александр Трофимов и его команда продолжают свое дело и даже приобретают новую технику. Недавно они купили зерноуборочный комбайн Ростсельмаш ACROS 595 Plus.

«Есть такое понятие – севооборот, чередование культур. Что должно за чем идти. Например, рапс нужно выращивать не более 24 лет на одном месте. Но ввиду того, что выращивать нечего, маржинальных культур практически не осталось, мы перешли на то, что выращиваем рапс раз в два года. И нам нужен был комбайн, который может убирать рапс. Так что, даже видя тяжелое положение, мы все равно приобрели его. Сейчас мы еще не приступили к уборке ярового рапса, а у нас порядка тысячи гектаров его засеяно, поэтому нам надо побольше комбайнов. Мы покупаем только российские, производства Ростсельмаш», – рассказывает руководитель предприятия.

Особенность конкретно этой модели в том, что на нее можно поставить рапсовый стол – специальную приставку к зерновой жатке комбайна. Она нужна для уборки рапса и других похожих культур. Устройство удлиняет платформу жатки и бережно срезает растения. Это помогает собрать больше урожая и не потерять мелкие семена.

«В советское время одни комбайны косили, другие молотили. Сейчас они делают все сразу – и косят, и обмолачивают. А чтобы скосить рапс и не потерять его, нужно специальное приспособление – рапсовый стол. Говорят, без него может быть до 30% потерь урожая. Так что нам нужен был комбайн, на который можно поставить такое оборудование. Мы выбрали комбайн ACROS 595 Plus», – делится Александр Трофимов.

В «Вети» это уже пятая машина такой модели. Главное ее отличие от другой техники Ростсельмаш, которой пользуется хозяйство, – возможность установить рапсовый стол. В остальном они практически идентичны.

Кроме того, комбайн оснащен платформой РСМ Агротроник – инновационной системой агроменеджмента и дистанционного мониторинга. Благодаря ей руководитель хозяйства может следить за показателями работы техники прямо со своего телефона или компьютера и контролировать ход уборочной кампании, даже находясь вдали от поля. Система передает данные о месте нахождения машины, ее скорости, виде активности, параметрах расхода топлива. «Если у тебя десять комбайнов, то ты можешь сравнить, какой комбайн на каких настройках работает, какой больше жнет, какой меньше, отследить работу механизатора», – поясняет Александр Трофимов.

По его словам, впечатления от работы этих комбайнов у него приятные: «Это вполне современная техника. Они достаточно качественные, и цена относительно всех остальных удовлетворяет нас».

В «Вети» есть небольшая традиция – новую технику здесь поливают шампанским. Появилась она благодаря главному инженеру Максиму Курсенкову. Не стал исключением и недавно купленный комбайн, который тоже окропили алкоголем – на удачу и богатый урожай.

Впереди у предприятия уборка урожая – и свежая техника уже скоро отправится в поле. Для «Вети» это очередной сезон работы в непростых условиях, но здесь не привыкли отступать перед трудностями. Несмотря на сложности, команда Александра Трофимова продолжает обрабатывать землю, выращивать культуры и надеяться на новый урожай. А значит, сельскохозяйственная жизнь в Себежском районе продолжается.

Софья Богданова

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