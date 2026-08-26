 
Экономика

Российским компаниям предрекли переход на трех- или четырехдневную рабочую неделю осенью

0

Одним из основных осенних трендов в бизнесе станет активное распространение гибких форматов занятости. Уже во втором квартале 2026 года количество вакансий с неполным рабочим днем или неделей выросло на 92,5%, а с гибким графиком — на восемьдесят процентов. Работодатели охотно внедряют такие практики, чтобы оптимизировать затраты и расширить пул потенциальных кандидатов, об этом рассказала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова, передает «Газета.Ru».

По ее словам, если давление издержек на бизнес усилится, часть предприятий может перейти на трех- или четырехдневную рабочую неделю. Наиболее уязвимыми при этом окажутся компании, зависящие от внутреннего потребительского спроса, например, в сфере услуг, строительстве и отдельных сегментах промышленности.

«Осень 2026 года не станет периодом массовых сокращений, но и возвращения к активной кадровой экспансии мы не ожидаем. Бизнес сократит темпы найма на освободившиеся позиции, будет управлять количеством смен и привлекать работников на гибкие графики. Эти изменения постепенно трансформируют структуру занятости. Осенью соискательская активность традиционно вырастет, но специалисты высокой квалификации вряд ли захотят рисковать и менять стабильного работодателя», — сделала прогноз Илона Платонова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026