Российским компаниям предрекли переход на трех- или четырехдневную рабочую неделю осенью

Одним из основных осенних трендов в бизнесе станет активное распространение гибких форматов занятости. Уже во втором квартале 2026 года количество вакансий с неполным рабочим днем или неделей выросло на 92,5%, а с гибким графиком — на восемьдесят процентов. Работодатели охотно внедряют такие практики, чтобы оптимизировать затраты и расширить пул потенциальных кандидатов, об этом рассказала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова, передает «Газета.Ru».

По ее словам, если давление издержек на бизнес усилится, часть предприятий может перейти на трех- или четырехдневную рабочую неделю. Наиболее уязвимыми при этом окажутся компании, зависящие от внутреннего потребительского спроса, например, в сфере услуг, строительстве и отдельных сегментах промышленности.

«Осень 2026 года не станет периодом массовых сокращений, но и возвращения к активной кадровой экспансии мы не ожидаем. Бизнес сократит темпы найма на освободившиеся позиции, будет управлять количеством смен и привлекать работников на гибкие графики. Эти изменения постепенно трансформируют структуру занятости. Осенью соискательская активность традиционно вырастет, но специалисты высокой квалификации вряд ли захотят рисковать и менять стабильного работодателя», — сделала прогноз Илона Платонова.