Молодежные стартапы в РФ могут обеспечить до 10% ВВП цифровой экономики к 2030 году

К 2030 году проекты, запущенные молодыми инноваторами, способны приносить до 7–10% ВВП цифровой экономики страны. Такие прогнозы озвучили эксперты на крупнейших форумах года – ПМЭФ-2026 и «Юновус-2026», где поддержка стартапов и подготовка кадров нового поколения стали ключевыми темами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Светлана Демидова.

Международный молодежный день ПМЭФ «День будущего» прошёл 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Мероприятие, собравшее молодых лидеров со всей страны, посвятили роли ИИ, технологическому лидерству и новой модели образования. Одним из главных драйверов изменений назвали молодежное технологическое предпринимательство. Статистика подтверждает растущий интерес: по данным фокусных опросов, 38% молодых людей в возрасте 18–24 лет рассматривают возможность запуска технологического стартапа. Интерес подкрепляется реальными результатами государственных программ.

Отмечается, что ключевым инструментом государственной поддержки являются грантовые конкурсы. В 2026 году действуют несколько крупных программ: