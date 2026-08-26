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АО «Транснефть – Верхняя Волга» представило горелочное устройство на международной выставке в Казани

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АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») приняло участие в международной специализированной выставке «Казань: Нефть, Газ, Химия – 2026», которая проходит с 26 до 28 августа. Мероприятие объединяет ведущих производителей и поставщиков газового, нефтяного и химического оборудования, нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических организаций, нефтесервисных и геологоразведочных компаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, предприятие представило образец горелочного устройства производства Великолукского завода «Транснефтемаш».

Фото: АО «Транснефть»

Представленный образец горелки мощностью 2 МВт предназначен для котельных агрегатов. Устройство способно работать на трех видах топлива – газе, дизельном топливе и нефти. Оно оснащено системой автоматического регулирования содержания кислорода в уходящих газах, а также технологией плавного изменения мощности. Программное обеспечение для системы управления разработано Центром промышленной автоматизации.

Горелочное устройство – полностью отечественная разработка. Оно уже успешно заменило импортные аналоги в котельных системы «Транснефти» и может быть тиражировано на других предприятиях отрасли. В настоящее время завод «Транснефтемаш» освоил производство еще более мощной версии – на 4 МВт.

Стенд предприятия за дни работы выставки посетили представители органов власти, научно-исследовательских центров, а также производственных предприятий малого и среднего бизнеса. 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» регулярно участвует в отраслевых выставках и форумах, демонстрируя передовые решения в области импортозамещения для топливно-энергетического комплекса России, уточнили в компании. 

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