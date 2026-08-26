Сергей Вострецов: Работник без договора фактически бесправен

В первом полугодии 2026 года межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах России помогли официально оформить трудовые отношения почти 600 тысячам граждан. Эта работа стала важным шагом в борьбе с теневым сектором рынка труда и обеспечении социальных гарантий для работников. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в Telegram.

Комиссии, в состав которых входят представители налоговых органов, Роструда, Социального фонда, прокуратуры и региональных властей, выявляют случаи неоформленной или подменённой занятости — когда трудовые отношения маскируются под гражданско-правовые договоры или самозанятость. По итогам проверок работодатели заключают полноценные трудовые договоры, что даёт людям право на оплачиваемый больничный, отпуск, страховые взносы и будущую пенсию.

Результаты первого полугодия показывают устойчивую динамику. После того как в 2025 году из тени вывели около миллиона человек, в 2026-м работа ускорилась. Уже в первом квартале было легализовано свыше 200 тысяч работников, а к середине года показатель приблизился к 600 тысячам. Особенно заметный рост официального оформления трудовых договоров отмечен в ряде регионов, где доля полноценных трудовых контрактов среди легализованных существенно выросла.

«Почти 600 тысяч человек за полгода получили не просто запись в трудовой книжке, а реальную социальную защиту. Это больничные, отпуск, пенсионные накопления и уверенность в завтрашнем дне. Теневая занятость — это не только недополученные налоги, но и люди, которые остаются без прав. Когда человек работает без договора, он фактически бесправен: его могут уволить в любой момент без компенсации, отказать в оплате сверхурочных или просто не платить зарплату. Межведомственные комиссии системно меняют эту практику. Мы в СОЦПРОФ видим, как растёт число обращений от работников, которые наконец-то могут рассчитывать на защиту. Важно, чтобы эта работа продолжалась без послаблений, особенно в сферах, где традиционно высока доля неформальной занятости — строительство, торговля, услуги, логистика. Профсоюзы готовы активно участвовать в мониторинге и помогать людям отстаивать свои права. Легализация занятости — это не формальность, а реальный вклад в социальную справедливость и стабильность рынка труда. Чем больше людей будут работать официально, тем сильнее будет экономика и тем увереннее будут чувствовать себя наши граждане», - прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

В СОЦПРОФ подчёркивают, что официальное оформление занятости напрямую влияет на уровень социальной защищённости населения и снижает риски трудовых конфликтов. Профсоюзные организации готовы оказывать консультационную поддержку работникам, которые столкнулись с нарушениями, и взаимодействовать с комиссиями на региональном уровне.

Работа межведомственных комиссий продолжается. По планам на 2026 год предполагается вывести из нелегального сектора значительно большее число занятых. Успехи первого полугодия показывают, что системный подход даёт ощутимые результаты.