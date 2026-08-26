Россия должна перестать терять инженеров — Сергей Вострецов

Дефицит инженеров среднего и высшего звена — это не просто кадровая проблема, а вопрос национальной безопасности и будущего экономики. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в Telegram.

Россия сегодня сталкивается с вызовом, который по своим долгосрочным последствиям может оказаться тяжелее любых внешних ограничений. Речь идёт не о нефти, газе или валютных резервах, а о людях — инженерах среднего и высшего звена. Именно их острая нехватка тормозит технологическое развитие, импортозамещение и реализацию крупных промышленных проектов.

По оценкам экспертов, на рынке труда сохраняется структурный дисбаланс: специалистов начального уровня относительно достаточно, а вот кадры среднего и старшего (высшего) звена — схемотехники, конструкторы, инженеры по автоматизации, проектировщики, механики и технологи — в дефиците. Работодатели активно ищут инженеров-конструкторов, сервисных специалистов, инженеров ПТО. По некоторым отраслевым оценкам, нехватка инженерных кадров исчисляется сотнями тысяч человек. Особенно остро проблема ощущается в промышленности, машиностроении, робототехнике, микроэлектронике и проектировании сложных систем.

Минтруд прогнозировал, что к 2030 году общая потребность экономики в кадрах составит более 74 млн человек, и инженерный блок входит в число наиболее дефицитных направлений. При этом единой официальной «общей цифры» по всем инженерам почти нет — данные разрознены по сегментам.

Исследования ВШЭ подтверждают: работодатели фиксируют неудовлетворённый спрос, а качество подготовки выпускников часто не соответствует требованиям производства.

Эксперты подчёркивают важность формирования «технологического резерва» — непрерывной траектории «школа — университет — индустрия». Существующая база (олимпиадное движение, профильные школы, специализированные программы) сильна, но нуждается в интеграции, наставничестве, доступе к современной инфраструктуре и реальному участию в передовых проектах. Без этого дефицит будет только усугубляться, замедляя технологический суверенитет страны.

«Дефицит инженеров среднего и высшего звена — это не просто кадровая проблема, это вопрос национальной безопасности и будущего нашей экономики. Страна может потерять гораздо больше, чем от любых санкций, если мы продолжим терять квалифицированных специалистов. Санкции можно обойти, нефть можно продать или заменить, а вот инженера, который умеет проектировать сложные системы, внедрять автоматизацию и доводить проекты до реального результата, вырастить за год невозможно. Профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно обращали внимание: проблема лежит глубже, чем просто нехватка выпускников. Молодые инженеры часто уходят из отрасли из-за низкой стартовой оплаты труда, отсутствия понятной карьерной лестницы, слабой системы наставничества и устаревшей материальной базы на многих предприятиях. Среднее звено — это те самые люди, которые связывают теорию с практикой, держат на себе производство и передают опыт. Когда их не хватает, разрывается вся технологическая цепочка. Мы настаиваем на комплексном подходе. Нужно не только увеличивать набор на инженерные специальности, но и создавать достойные условия труда: конкурентную заработную плату, программы непрерывного повышения квалификации, современное оборудование, социальную поддержку и реальные механизмы удержания кадров. Государство, работодатели и профсоюзы должны работать вместе — через отраслевые соглашения, целевую подготовку, стажировки и систему наставничества. Только тогда мы сможем сформировать настоящий технологический резерв страны. СОЦПРОФ готов активно участвовать в этой работе. Мы видим, как на местах предприятия уже сталкиваются с простоями и срывами сроков именно из-за кадрового голода. Если сейчас не принять системные меры, через пять–семь лет дефицит станет критическим. Россия должна перестать терять инженеров. Это наша общая ответственность — государства, бизнеса и профсоюзного движения», - подчеркнул председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

От того, насколько быстро и эффективно страна сможет его решить, зависит технологическая независимость на десятилетия вперёд, добавили в СОЦПРОФ.