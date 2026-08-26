Россия должна перестать терять инженеров — Сергей Вострецов

Дефицит инженеров среднего и высшего звена — это не просто кадровая проблема, а вопрос национальной безопасности и будущего экономики. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в Telegram.
Россия сегодня сталкивается с вызовом, который по своим долгосрочным последствиям может оказаться тяжелее любых внешних ограничений. Речь идёт не о нефти, газе или валютных резервах, а о людях — инженерах среднего и высшего звена. Именно их острая нехватка тормозит технологическое развитие, импортозамещение и реализацию крупных промышленных проектов.
По оценкам экспертов, на рынке труда сохраняется структурный дисбаланс: специалистов начального уровня относительно достаточно, а вот кадры среднего и старшего (высшего) звена — схемотехники, конструкторы, инженеры по автоматизации, проектировщики, механики и технологи — в дефиците. Работодатели активно ищут инженеров-конструкторов, сервисных специалистов, инженеров ПТО. По некоторым отраслевым оценкам, нехватка инженерных кадров исчисляется сотнями тысяч человек. Особенно остро проблема ощущается в промышленности, машиностроении, робототехнике, микроэлектронике и проектировании сложных систем.
Минтруд прогнозировал, что к 2030 году общая потребность экономики в кадрах составит более 74 млн человек, и инженерный блок входит в число наиболее дефицитных направлений. При этом единой официальной «общей цифры» по всем инженерам почти нет — данные разрознены по сегментам.
Исследования ВШЭ подтверждают: работодатели фиксируют неудовлетворённый спрос, а качество подготовки выпускников часто не соответствует требованиям производства.
Эксперты подчёркивают важность формирования «технологического резерва» — непрерывной траектории «школа — университет — индустрия». Существующая база (олимпиадное движение, профильные школы, специализированные программы) сильна, но нуждается в интеграции, наставничестве, доступе к современной инфраструктуре и реальному участию в передовых проектах. Без этого дефицит будет только усугубляться, замедляя технологический суверенитет страны.
От того, насколько быстро и эффективно страна сможет его решить, зависит технологическая независимость на десятилетия вперёд, добавили в СОЦПРОФ.