 
Экономика

ПАО «АВАР» задействовано во всех новых проектах «АвтоВАЗа»

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Председатель регионального отделения «Деловой России», председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной международной конференции поставщиков АО «АвтоВАЗ». Событие объединило более 350 ключевых предприятий отрасли, включая 24 зарубежных партнёра, а также представителей Минпромторга РФ и региональных властей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Деловой России». 

Фото: «Деловая Россия» Псковская область

Главный итог для псковской промышленности — ПАО «АВАР» задействовано в реализации всех новых проектов «АвтоВАЗа».

Как рассказали в «Деловой России», предприятие стабильно подтверждает статус высоконадёжного партнёра, работающего без серьезных нареканий и обеспечивающего бесперебойные поставки качественных комплектующих.

 
«ПАО "АВАР" сегодня участвует абсолютно во всех новых проектах "АвтоВАЗа". Для нашего завода это не просто показатель высокого доверия со стороны лидера отечественного автопрома, но и большая ответственность. Мы зарекомендовали себя как системный и надёжный партнёр, работающий без сбоев и нареканий, и намерены укреплять этот статус дальше», — отметил Дмитрий Мельников.

Псковское отделение «Деловой России» продолжает укреплять позиции регионального бизнеса на федеральном уровне.

«Опыт ПАО "АВАР" наглядно показывает: псковские предприятия готовы эффективно отвечать на масштабные вызовы времени и выступать прочной основой технологического суверенитета страны!» - отметили в отделении «Деловой России».
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Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

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