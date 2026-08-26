ПАО «АВАР» задействовано во всех новых проектах «АвтоВАЗа»

Председатель регионального отделения «Деловой России», председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной международной конференции поставщиков АО «АвтоВАЗ». Событие объединило более 350 ключевых предприятий отрасли, включая 24 зарубежных партнёра, а также представителей Минпромторга РФ и региональных властей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Деловой России».
Фото: «Деловая Россия» Псковская область
Главный итог для псковской промышленности — ПАО «АВАР» задействовано в реализации всех новых проектов «АвтоВАЗа».
Как рассказали в «Деловой России», предприятие стабильно подтверждает статус высоконадёжного партнёра, работающего без серьезных нареканий и обеспечивающего бесперебойные поставки качественных комплектующих.
Псковское отделение «Деловой России» продолжает укреплять позиции регионального бизнеса на федеральном уровне.
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