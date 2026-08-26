Малый и средний бизнес Псковской области разместил более 4 тысяч вакансий с начала года

Почти 4,4 тысячи вакансий в сегментах среднего, малого и микробизнеса было размещено на рынке труда Псковской области с начала 2026 года. Ежемесячный объем предложения демонстрирует устойчивую динамику. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В январе на hh.ru было открыто более 500 вакансий в сегментах среднего, малого и микробизнеса, к июню этот показатель вырос до 700, что на 33% выше, чем в начале 2026 года. Пиковые значения пришлись на апрель–июнь, когда ежемесячный объем составлял около 700 предложений. Каждое второе предложение о работе в СМБ публикует малый бизнес. За январь–июль 2026 года компании малого бизнеса разместили более 1,9 тысячи вакансий. Сегмент микробизнеса также демонстрирует рост: с 200 вакансий в январе до 280 в июне. Средние компании сохраняют стабильное присутствие на рынке с ежемесячным объемом 70–140 вакансий. Таким образом, рынок труда СМБ в 2026 году характеризуется устойчивой положительной динамикой с начала года», — комментирует директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова.

Малый и средний бизнес все чаще нуждается в сотрудниках для розничной торговли. В целом по всем трем сегментам СМБ безусловными лидерами отраслевого спроса являются розничная торговля, медицина и фармацевтика, химическое производство, гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство и недвижимость. Эти отрасли формируют значительную часть кадрового запроса компаний малого и среднего бизнеса, однако структура спроса заметно различается в зависимости от размера компании.

В микробизнесе лидирует розничная торговля — 3% от общего числа вакансий сегмента. Далее идут услуги для бизнеса — 2%, медицина и фармацевтика — 2%, гостиничный и ресторанный бизнес — 1%, услуги для населения — 1%.

В малом бизнесе первое место занимает химическое производство — 4% от общего числа вакансий сегмента. Далее идут строительство и недвижимость — 4%, медицина и фармацевтика — 3%, розничная торговля — 3%, продукты питания — 3%.

В среднем бизнесе лидирует энергетика — 6% от общего числа вакансий сегмента. На втором месте информационные технологии, системная интеграция и интернет — 5%, далее идут медицина и фармацевтика — 4%, автомобильный бизнес — 3%, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн и продюсирование — 3%.