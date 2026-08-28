Определен портрет типичного держателя кредитной карты в России

Типичный держатель кредитной карты — человек в возрасте 35–44 лет, при этом доля мужчин и женщин среди держателей практически одинакова. Самой малочисленной группой остается молодежь до 24 лет — на нее приходится всего 3% держателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка ВТБ.

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Чаще всего кредитными картами расплачиваются в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за товары для дома. В топ-10 категорий по числу транзакций также входят аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда и обувь, здоровье, электроника и турагентства. По размеру среднего чека картина обратная: самые крупные расходы приходятся на турагентства, электронику и здоровье, а самые низкие — на супермаркеты, кафе и рестораны и аптеки.

В ВТБ отмечают, что спрос на «кредитки» с начала года вырос в полтора раза, но их все больше клиентов используют карты не как инструмент для покрытия временного дефицита средств, а для повседневных расходов с кешбэком и возможностью перевода покупок в рассрочку. Также в банке зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитных карт — число таких сделок за год выросло почти вдвое. Рост интереса к рефинансированию происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики: Банк России в июле 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых — минимального уровня с начала 2025 года.