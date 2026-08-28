 
Экономика

Курс рубля на конец года останется на текущих уровнях – первый зампред ВТБ

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Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк сохраняет прогноз по курсам валют на конец 2026 года на текущих уровнях. По его словам, на динамику рубля будут влиять локальные факторы, в первую очередь состояние платежного баланса и баланс спроса и предложения валюты со стороны экспортеров и импортеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Фото: ВТБ

«Понятно, что, например, выпадение каких-то важных видов экспорта может краткосрочно негативно влиять на курс. Но адаптивность российской экономики велика, и после нахождения альтернативных путей экспорта этих товаров может быть обратная ситуация», – отметил топ-менеджер в ходе общения с журналистами.

При этом Пьянов подчеркнул, что краткосрочная динамика курса остается крайне волатильной, в том числе из-за низкой ликвидности валютного рынка.

Что касается более долгосрочного горизонта, то в базовом сценарии ВТБ закладывает среднегодовой курс рубля к доллару в следующем году на уровне около 87 руб./долл. Ранее в пятницу ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 85,95 рубля, при этом накануне на международном рынке евро превышал 100 рублей впервые с 19 марта.

Что касается ключевой ставки, то в ВТБ сохраняют ожидания банка на уровне 13,5% на конец текущего года.

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