Россия увеличила экспорт кондитерской продукции на 14% в 2025 году

Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерской продукции на 14% — его объем превысил $2 млрд. Высокие темпы роста сохраняются и в текущем году, рассказала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Экспорт кондитерской продукции в 2025 году вырос на 14% и превысил 2 миллиарда долларов, в этом году высокие темпы сохраняются», — сказала спикер.

По ее словам, особенно востребованы российские сладости и продукты питания в Китае. Местные потребители ценят российский шоколад, печенье, овсяные хлопья, мед и мороженое, пишет РИА Новости.

Глава РЭЦ также отметила, что в структуре российского экспорта увеличивается доля готового продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью.