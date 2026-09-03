Владельцам кур и кроликов в Псковской области напомнили, как поставить их на учет 

С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств в Северо-Западном регионе обязаны промаркировать и поставить на государственный учет животных и птицу во ФГИС «ВетИС» (компонент «Хорриот»), напомнили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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С этой даты требование касается владельцев, которые содержат верблюдов и оленей (независимо от количества), а также более десяти голов кроликов или более десяти голов домашней птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, страусы). Владельцы, которые содержат до десяти голов птицы или до десяти кроликов, поставят их на учет позже — до 1 сентября 2029 года.

При постановке на государственный учет владельцу личного подсобного хозяйства не надо искать самостоятельно доступ к ФГИС «ВетИС», необходимо обратиться по телефону в государственную ветеринарную службу региона, где находится хозяйство. Также владелец может обратиться в районную или городскую станцию по борьбе с болезнями животных и уточнить контакты данных структур на сайте управления Россельхознадзора.

В Псковской области владельцы также могут позвонить в комитет ветеринарии по Псковской области по телефону: 8 (811) 2 299-556.