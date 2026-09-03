 
Экономика

Компенсировать часть расходов на путевки в детские лагеря могут псковичи

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Родители могут вернуть часть средств, потраченных на приобретение детских путёвок в спортивные, образовательные или лечебные лагеря, оформив социальный вычет на обучение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области, обязательное условие – у такого детского лагеря должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности и реализацию образовательной программы.

Компенсации подлежат только расходы, непосредственно относящиеся к образовательной составляющей путевки. Годовой лимит на обучение одного ребёнка - 110 тысяч рублей (на двоих родителей общий). Расходы на проживание, питание, бытовое обслуживание возмещению не подлежат.

«Социальный налоговый вычет можно получить и за физкультурно-оздоровительные занятия: секции, сборы, тренировки. Важно, чтобы организация, предоставляющая такие услуги, была включена в перечень Минспорта России (он ежегодно обновляется)», - отметили в УФНС. 

В том случае, если в санатории ребёнку оказывали платные медицинские услуги и у санатория есть медицинская лицензия, эти расходы также можно включить в вычет на лечение. При этом общий лимит на лечение и спорт (за себя и детей) - 150 тысяч рублей в год. Этот лимит действует отдельно от вычетов на обучение детей и на дорогостоящее лечение - они не суммируются.

Для оформления вычета потребуется справка об оплате по установленной форме. С 2024 года действуют единые формы для трёх видов услуг: медицинских, образовательных и физкультурно-оздоровительных.

Есть три способа получения вычета:

  • через работодателя (в текущем году);
  • через налоговые органы по окончании года (подать декларацию 3-НДФЛ;
  • в упрощённом порядке (при получении соответствующего сообщения, достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, остальные данные подгрузятся автоматически).

Подробнее с информацией о получении социального налогового вычета можно ознакомиться в разделе «Налоговые вычеты по НДФЛ» - «Социальные налоговые вычеты».

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