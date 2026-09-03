УФНС напоминает псковичам об истечении срока приема уведомлений о суммах НДФЛ

Сегодня, 3 сентября, необходимо представить уведомления по налогу на доходы физических лиц, удержанному с доходов, выплаченных в период с 23 по 31 августа 2026 года (код отчетного периода 33/12). Об этом напомнили в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

При отправке уведомлений необходимо проверить, верно ли указан налоговый (отчетный) период, КБК, ОКТМО, КПП. В случае обнаружения ошибок направить новое уведомление с верными данными, но только до срока подачи расчета.

Подать уведомление можно:

по телекоммуникационным каналам связи;

через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Если у ЮЛ или ИП в соответствии со ст. 80 НК РФ нет обязанности представлять налоговую отчетность в электронном виде, можно подать уведомление на бумаге лично в налоговом органе или направить по почте заказным письмом.

Срок уплаты налога за указанный период - не позднее 7 сентября (с учетом выходных дней, срок перенесен с 5 числа).

Следует помнить, что несвоевременное представление/не представление уведомления об исчисленных суммах не позволит распределить денежные средства в бюджет, что может привести к образованию на едином налоговом счете некорректного сальдо и начислению пеней, добавили в УФНС.