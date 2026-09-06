В АКОРТе сообщили о росте доли отечественных овощей и фруктов на полках магазинов

Доля отечественных овощей и фруктов на полках магазинов крупных российских торговых сетей устойчиво растет, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

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«Доля отечественных овощей и фруктов устойчиво растет», — сказал Станислав Богданов.

Глава АКОРТ отметил, что большую роль в этом играют агроагрегаторы, которые позволяют консолидировать закупки продукции небольших фермерских хозяйств, и агроконтракты — договоры сетей с производителями с авансированием покупки будущего урожая. С помощью этих механизмов доля импортного картофеля в крупных сетях сократилась за последний год почти в два раза. А доля яблок отечественного производства на полках «Магнита» в 2026 году приблизилась к 90%, это самый импортозамещенный фрукт в ассортименте ретейлера. В пик сезона, который приходится на август и начало сентября, российский урожай формирует основную часть ассортимента плодоовощной продукции, добавил Станислав Богданов.

Он также указал, что сети вкладываются в инфраструктуру, которая помогает фермерской продукции доходить до магазинов. Число агроагрегаторов растет, появляются и специализированные. Например, X5 запустила в Чувашии ягодный агроагрегатор, через который в магазины поставляют клубнику и малину сразу несколько десятков небольших хозяйств. Развивается и направление длительного хранения, рассказал Станислав Богданов.

Так, «Магнит» запустил в Тамбовской области первый собственный склад для фермерских овощей и фруктов, это позволяет увеличивать долю отечественной продукции в ассортименте круглогодично. «Лента» регулярно проводит региональные торгово-закупочные сессии с участием представителей власти, институтов развития и производителей, отметил Станислав Богданов.

Ретейл активно поддерживает местных фермеров и небольшие хозяйства в самых разных регионах от Северо-Запада до Дальнего Востока, а также в регионах Кавказа — в Республике Дагестан, и на севере страны, например, в Республике Коми, заключил эксперт.