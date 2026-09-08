«Дневной дозор»: Не станет ли Россия сырьевым придатком Китая?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Не станет ли Россия сырьевым придатком Китая? Не уничтожит ли китайский производитель отечественного?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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После начала специальной военной операции западный бизнес активно начал уходить из России, против нашей страны были приняты многочисленные санкции, направленные на уничтожение российской экономики. В результате Россия переориентировалась на взаимодействие с Востоком, выбрав стратегическими партнерами Китай, Индию и многие другие страны, которые не находятся в прямой зависимости от Запада. Такой «поворот» на Восток был сделан для того, чтобы выйти из международной изоляции, которую нам пытались навязать.

Однако у переориентации на выстраивание отношений с восточными партнерами, по мнению ряда экономистов, есть и обратная сторона. По их мнению, риск того, что Россия может оказаться в зависимости от Китая, возрастает: по прогнозам экономистов, такими темпами наша страна попросту может стать сырьевым придатком Китая. На Восток «уходят» наши нефть, газ, полезные ископаемые, удобрения, другие ресурсы, а за это мы получаем дешевые китайские товары, которые полностью заполонили российский рынок. Себестоимость китайских товаров значительно ниже, чем у отечественного производителя, что, в свою очередь, не дает нашей национальной промышленности развиваться. Китайские заводы выпускают товары в объёмах, которые для большинства российских предприятий просто недостижимы. Российские предприниматели и производственники стонут. Многие из них не могут запустить свой продукт на рынок, потому что его сразу же копируют в Китае и выпускают в продажу по более низкой цене, конкурировать с которой отечественный производитель не может.

Когда на рынке много дешёвого импорта, у покупателей складывается впечатление, что отечественный товар «дороже и хуже». Это снижает спрос, а при слабом спросе — и масштаб производства. В итоге у заводов меньше возможностей для инвестиций, обновления оборудования или внедрения новых технологий на своих предприятиях.

Мы решили узнать у представителей промышленного сектора региона и наших экспертов, велики ли риски того, что Россия может стать сырьевым придатком Китая? Не уничтожит ли китайский производитель отечественного? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению директора предприятия «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикера Заксобрания Псковской области Юрия Сорокина, риски того, что китайский производитель может попросту «задушить» российского, есть всегда. Однако, по его оценке, время и грамотное управление экономикой всего государства могут эти риски значительно снизить.

«Риски всегда присутствуют и сохраняются, поэтому если наше правительство будет проявлять грамотную экономическую политику, если они будут видеть эти риски и балансировать между нашими возможностями и возможностями наших партнеров, не только Китая, но и других, то все должно быть в порядке. Поэтому мы всегда рассуждаем о сбалансированности внешней и внутренней торговли. Я — представитель легкой промышленности, у меня нет полных данных, какая ситуация в других отраслях. Люди в правительстве должны все считать, наблюдать, смотреть и беспокоиться об экономике всего государства в целом. Я думаю, такой процесс происходит: они наблюдают, и по мере необходимости, например, сейчас, когда мы находимся во враждебном окружении, в отсутствии доступа к технологиям, которые пытаются перекрыть, есть проблема. Но зато мы богаты недрами, которые можем продавать, значит, сейчас нужно больше продавать. Но придет время, когда мы помиримся: начнется обмен знаниями, технологиями, и предприниматели оживятся, будут более активно принимать участие во внедрении новых технологий и производить новые продукты, услуги и товары. Ситуация изменится».

Руководителю реготделения «Деловой России», председателю Совета директоров, акционеру ПАО «АВАР» Дмитрию Мельникову такое словосочетание как «сырьевой придаток» по отношению к нашей стране кажется неуместным. Он убежден в том, что Россия обладает огромным запасом полезных ресурсов, навыков и знаний, а также продовольственной продукции, которая в достаточно большом объеме поставляется на китайский рынок. А вот что касается производства электроники или машиностроения, то, по словам Дмитрия Мельникова, ни одна страна в мире на сегодняшний день с китайцами сравниться не может.

«Я бы не использовал выражение "сырьевой придаток". Мне оно вообще не нравится, так как нашим предкам — от геологов до солдат — это сырье досталось не просто так, они за него боролись. И как мы видим, во многих странах без российского сырья высокотехнологичная экономика начала бы стремительно падать, если не сказать рассыпаться. Я говорю только об энергоносителях, не затрагивая продовольствие и пресную воду. Мы живем в стране с достаточно большим природным изобилием, поэтому наш взгляд не цепляется за обычные для нас три ресурса, без которых экономика других стран или регионов может быстро оказаться на грани краха. На мой взгляд, сотрудничество с Китаем равноправное: у России есть знания, продукты, которыми мы можем поделиться, есть большое количество продовольственных товаров, которые пользуются спросом. Что касается промышленной экономики, с такими отраслями как, например, машиностроение и электроника, в силу ряда причин, в том числе масштаба экономики, экспортной ориентации экономики Китая, ни одна экономика мира не может сегодня конкурировать с китайскими производителями без контрсанкционных мер по ряду товаров. Суть данных мер — избежать монополий. И, если страна не будет поддерживать своего производителя средствами в разумных пределах, то рано или поздно она останется без него, и завоевавший рынок производитель будет диктовать свои цены и стандартны качества. В таком случае есть вероятность, что на некоторые товары, у которых еще недавно было свое производство, монополизм будет делать цены все выше, а качество будет все хуже. Поэтому свое производство и свой технологический суверенитет для любой развитой страны – обязательная страховка во избежание такого исхода».

Генеральный директор ООО «Великолукский кабельный завод» Юрий Власюк считает, что на сегодняшний день Россия уже отчасти является сырьевым придатком Китая. Однако он объяснил, почему убежден в том, что в обозримом будущем китайская продукция на российский рынок поставляться и вовсе не будет, а вот российские товары запросто смогут заполонить китайский рынок.

«На сегодняшний день Россия является сырьевым придатком, поскольку сейчас есть мало вариантов реализовывать свои природные ископаемые. При этом, когда мы проходили обучение в Сколково, совсем недавно, там уже есть стратегия развития Китая, которая расписана на 10 лет. И целый ряд провинций, которые делают сейчас "ширпотреб": одежду, мелкие, несложные товары, останется производителем не долгое время. Потому что у каждой провинции расписаны свои стратегии: какая-то провинция делает самолеты, какая-то сложную электронику, третья будет делать, например, корабли, машины и так далее. То есть Китай со временем, максимум лет 10, уйдет от производства такого ширпотреба. И бытует мнение, что эти рынки займут товары из России. Возможно, лет через 10 мы уже будем шить не только для себя, но и для Китая, потому что у них уже вообще не будут производить данный вид продукции. Мы будем производить то, что раньше делал Китай: легкие для производства виды продукции, всевозможные зарядки, несложную бытовую технику и так далее».

Руководитель отдела маркетинга парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Алексей Дмитриев рассказал о том, почему сегодня отечественному производителю тяжело конкурировать с китайцами, в том числе и на маркетплейсах. А также объяснил, почему их косметический бренд китайскому производителю не подделать.

«Косметические средства в Китае практически невозможно подделать, потому что составы индивидуально разрабатываются нашими технологами, и вся продукция защищена. Помимо технологий, есть еще и бренд, который имеет определенную защиту государства, патенты и так далее. Тяжело тем, кто выпускает одинаковую продукцию с Китаем, либо покупает эту продукцию в Китае. Если говорить, например, про продукцию, аналогичную нашей, когда китайские производители ее выпускают вместе с нашей, то с этим тяжело конкурировать, потому что у них стоимость упаковки, сырья намного ниже, чем в России. Даже если мы покупаем то же самое китайское сырье у российских компаний, то это получается намного дороже, а у них нет этих дополнительных наценок из-за посредников, потому что они работают напрямую между собой. Что касается, например, маркетплейсов, то там еще тяжелее, потому что до определенного момента времени на "Вайлдбериз" были определенные условия для китайских продавцов, которые были намного выгоднее, чем у российских продавцов: по информации в открытом доступе, у них комиссия от маркетплейса была почти в два раза меньше, чем для российского производителя».

Депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Юрий Бурлин склоняется к тому, что если Россия является сырьевой базой Китая, и при этом это дает возможность экономике нашей страны двигаться и не бьет по национальной безопасности, то ничего страшного в этом нет. Он поделился и своим мнением о том, почему считает, что китайский предприниматель вряд ли уничтожит нашего, отечественного.

«Те преференции, которые дает китайское государство своему бизнесу, достаточно высокие. И в ряде моментов, в ряде отраслей нам — предпринимателям — сложно конкурировать. Но в ряде вещей мы умеем работать и можем иметь определенные преимущества. Основное преимущество Китая, что у них достаточно большое население, и есть большое количество рабочих рук, которые могут работать, что для нас является большей сложностью, чем отсутствие тех или иных преференций, которые китайское правительство дает своему бизнесу. Поэтому я за то, чтобы давать возможности нашим предприятиям в виде преференций, в виде возможностей "закрывать" часть рынка. Но в то же время, когда идет полностью "закрытие" рынка, то мы — как граждане, как государство, можем получать либо дорогой продукт, либо не очень новый. Но в сфере национальной безопасности надо иметь свои импортные замещения. Я считаю, в свете какого-то другого продукта в сегодняшней ситуации определенная опасность есть, но она немного преувеличена».

По мнению директора холдинга NPN Игоря Савицкого, сегодня наша экономика зависима от Китая, однако в то, что Россия может стать сырьевым придатком Поднебесной, он не верит. По его наблюдениям, на сегодняшний день проблемой для российской экономики и главной причиной того, что мы не в состоянии конкурировать с Китаем, является не только неправильная финансовая политика, но и тормозящий экономическое развитие страны вывоз капитала: баснословных сумм, соизмеримых с бюджетом Российской Федерации.

«Россия не зависит от Китая. Мы поставляем сырье, а Китай нам поставляет оборудование и много важных вещей. Но выхода у нас нет. Мы можем стать сырьевым придатком, но я думаю, этого не случится: руководители страны все-таки займутся нашей экономикой. У нас очень неудачная экономическая политика. Чтобы конкурировать с китайскими предпринимателями, нужно быть с ними на равных. Сейчас идет локализация продукции, которая поступает из Китая, чтобы продавать ее в России. Правительство обращает на это внимание и просит у завода: "Сделайте, пожалуйста, изделие, которое мы получаем из Китая". Производитель начинает считать стоимость изготовления товара, и получается, что на российском производстве только комплектующие материалы для этого изделия стоят больше, чем все китайское изделие вместе с пошлинами и прочим. То есть у нас, во-первых, неправильная финансовая политика: учетная ставка в виде 16%, твердый доллар. Чтобы мы могли конкурировать с Китаем, доллар сегодня должен стоить 140-200 рублей. При сегодняшних курсе доллара и учетной ставке конкурировать с Китаем, с китайским промышленником мы никак не можем. Экономикой надо серьезно заниматься. Наше правительство совершенно не занимается экономикой и неправильно проводит финансовую политику. При такой ситуации конкурировать с китайцами мы никак не можем. Экономика будет развиваться, только если у нас будет удачное решение на уровне правительства».

В программе наши эксперты делились мнениями о том, велика ли угроза, что Россия может стать сырьевым придатком Китая, а отечественному производителю не удастся выжить под гнетом заполонившей российский рынок китайской продукции. И как это чаще всего и бывает, мнения наших собеседников разделились. Одни такую угрозу считают весьма маловероятной и уверены, что отечественный производитель более чем конкурентоспособен, кто-то и вовсе придерживается мнения о том, что даже в качестве сырьевой базы для Поднебесной наша страна может извлечь для себя выгоду. Однако прозвучали и слова о том, что малому и среднему бизнесу действительно приходится нелегко: повышение налогов, снижение потребительского спроса, дорогие кредитные деньги, дефицит кадров, китайские товары, заполонившие маркетплейсы, которые оказывают преференции Китаю, что на поддержку малого и среднего предпринимательства вряд ли похоже.

Александра Братчикова