Банк России сохранил ключевую ставку на отметке в 14% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых, следует из заявления регулятора.

«Совет директоров Банка России 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых», - сказано в сегодняшнем заявлении.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, ослабления рубля и неопределенности с бюджетом сохранит ключевую ставку на уровне 14%. При этом несколько аналитиков допускали альтернативу - снижение «ключа» до 13,75%.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности. Курс на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор взял в середине прошлого года. Последние десять заседаний Банк России снижал ключевую ставку.