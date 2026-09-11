Глава Банка России рассказала о запуске цифрового рубля

Массовый запуск цифрового рубля прошел в штатном режиме, были точечные технические сложности, но они уже устранены. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Мы стартовали по плану вместе с банками, которые обязаны были это сделать. Стартовали, на мой взгляд, нормально. Да, конечно, в первые дни у некоторых клиентов ряда банков были сложности с открытием счетов цифрового рубля, с возможностью провести те или иные операции. Но хочу сказать, что эти сложности оперативно устранялись», — сказала Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что регулятор не фиксирует массовых проблем и жалоб. «И, в общем, это показательно», — подчеркнула она.

По словам главы ЦБ, сейчас ведется параллельная работа над сокращением количество «кликов», которые нужно сделать для открытия счета или выполнения той или иной операции. Но все это будет осуществляться при обязательном сохранении высокого уровня защиты.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, хранится он в цифровом кошельке, пишет ТАСС.