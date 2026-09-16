Власти пытаются взять под контроль финансовых инфлюенсеров

Банк России предложил ввести специальный статус и реестр для финансовых инфлюенсеров — авторов, которые регулярно рассказывают массовой аудитории об инвестициях. Инициативу поддержали более 80% участников обсуждения.

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Сейчас блогеры не могут легально давать инвестиционные советы: однако это требование легко обходят формальной припиской о том, что высказывание «не является инвестиционной рекомендацией».

Получив статус, инфлюенсеры смогут легально публиковать советы, но контроль за ними ужесточится. Придется раскрыть реальное имя, опыт и доходность, а также сообщить о связях с финансовыми организациями и вознаграждении за продвижение продуктов. За нарушение предлагают штрафовать и исключать из реестра. Начать планируют с добровольного саморегулирования и «белого списка».

Эксперты предупреждают: реестр — это инструмент прозрачности, а не знак качества. Само попадание в список не гарантирует прибыль, а у читателя может возникнуть ложное чувство безопасности. Кроме того, чрезмерные требования рискуют вытеснить небольшие независимые каналы и усилить позиции блогеров, которых финансируют крупные организации, пишут «Известия».