«PRO Деньги»: Финансовые мошенники: схемы, которые работают прямо сейчас

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Выпуск посвящен финансовому мошенничеству. Какие схемы обмана сейчас наиболее распространены в России и, возможно, в нашем регионе? Как защитить себя от якобы сотрудников банка, которые звонят и просят назвать код из СМС? Как на глаз отличить подозрительную ссылку? Что делать, если человек всё-таки перевёл деньги мошенникам, и есть ли шанс вернуть средства?

Об этом и не только – в эфире. Видеотрансляция будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.