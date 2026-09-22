В ОКБ раскрыли средний кредитный рейтинг российского заемщика

Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и составил 721 балл. При этом кредитный рейтинг заемщиков-женщин за год вырос на 2 пункта – до 740 баллов, а у заемщиков-мужчин, напротив, снизился на 2 пункта – до 700 баллов», - сообщили в ОКБ.

Кредитный рейтинг, рассчитываемый на основе кредитной истории, – это прямое отражение финансовой надежности заемщика. Так, высокий рейтинг свидетельствует о положительном опыте погашения кредитов: чем больше займов было успешно и своевременно выплачено, тем выше доверие к заемщику как к ответственному и финансово грамотному гражданину.

Кредитный рейтинг выше 875 баллов считается очень высоким. Доля заемщиков с таким рейтингом в августе 2026 года подросла до 17,5% против 17,4% в июле и 14,8% в августе 2025 года.

Рейтинг 794-874 балла также считается высоким. Доля заемщиков с таким рейтингом снизилась до 45,0% с 45,1% в июле. А годом ранее она была равна 46,6%, уточняется в материалах.

Значения рейтинга в диапазоне 571-793 балла считаются средними, напомнили в ОКБ. Доля россиян с таким рейтингом понизилась до 14,4% с 14,5% в июле и 16,6% в августе 2025 года.

Замыкает кредитный рейтинг значения в диапазоне 1-570 баллов, он считается низким, пишет РИА Новости. Доля заемщиков с таким рейтингом наоборот выросла до 23,1% с 23,0% в июле, годом ранее она была равна 22,0%.

В ОКБ отмечают, что в возрастном аспекте самый низкий кредитный рейтинг у заемщиков моложе 25 лет – в среднем 624 балла. Рейтинг молодежи за месяц снизился на два пункта (с 626 баллов в июле), за год – на 24 пункта (с 648 баллов в августе 2025 года).

У заемщиков 25-45 лет кредитный рейтинг составил 705 баллов (-2 пункта за месяц и -1 пункт за год), у заемщиков 45-65 лет – 743 балла (+3 пункта за месяц, +2 пункта за год).

«Заемщиками с самым высоким кредитным рейтингом – 755 баллов и выше – традиционно стали женщины старше 50 лет. У мужчин самый высокий кредитный рейтинг отмечается в возрасте 60 лет и старше – 746 баллов», - заключили в ОКБ.