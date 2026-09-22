ФАС проверит цены на маргарин у крупнейших производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина, используемого в хлебопекарной промышленности, чтобы оценить оптовые цены на продукцию, сообщили в службе.

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«В связи с поступающей информацией об изменении цен на маргарин для хлебопекарной отрасли ФАС России в настоящее время проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей данной продукции за 2025-2026 годы с целью оценки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен», - говорится в сообщении.

В службе отметили, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле ФАС.

«В частности, группа компаний "Русагро", положение которой признано доминирующим на указанном рынке, в рамках исполнения предписания информирует антимонопольный орган о повышении цен более чем на 5%», - подчеркнули там.

При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, пишет РИА Новости.