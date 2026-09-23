 
Экономика

У банков появится новое основание для заморозки счетов

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Банки могут получить еще одно основание для блокировки счетов россиян. Речь идет о частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Такой законопроект разработал Росфинмониторинг.

При обнаружении сходства счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля этого года более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели сразу несколько вариантов написания своих данных.

После принятия законопроекта количество блокировок счетов может вырасти на 20%, считает президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

Аналогичный прогноз дает и управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Она отметила, что в 90–95% случаев AML-системы банков срабатывают ложно, поскольку ориентируются на формальные признаки. Эксперт считает, что трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий.

Однако полных тезок по фамилии, имени и отчеству — менее 1%, сказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Тем не менее необходимо доработать алгоритмы, чтобы они сразу анализировали возможные связи между людьми, сказал финансовый эксперт Алексей Кричевский. Также эксперты призвали создать быстрый и понятный порядок снятия ограничений, пишут «Известия».

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