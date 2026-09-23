Ограничения найма мигрантов усилили дефицит кадров в регионах

Ужесточение контроля за наймом мигрантов усилило дефицит кадров в Сахалинской и Магаданской областях, следует из доклада Банка России. В целом в июле — августе обеспеченность трудовыми ресурсами ухудшилась на некоторых предприятиях страны, отметил регулятор.

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Нехватка работников заметна и в других регионах, где ввели ограничения на трудоустройство иностранцев по патентам. На основе данных Росстата, к июлю 2026 года потребность в сотрудниках в Республике Алтай выросла более чем в 2,5 раза за год до 3,9 тысячи человек, в Курганской области — в 1,5 раза до 10,8 тысячи, а в Забайкальском крае — на треть до 14,3 тысячи. При этом ситуация зависит и от наличия в регионе внутреннего резерва рабочей силы, пояснила председатель совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасия Горелкина.

В целом число выданных иностранцам патентов в этом году сократилось. За январь — август их оформили около 1,39 миллионов — на четверть меньше, чем годом ранее, сообщили в МВД.

Ограничения на выдачу патентов усиливают нехватку кадров прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, общепите, логистике, транспорте и ЖКХ, отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. По ее словам, с одной стороны, это может увеличить число рабочих мест для россиян и привести к росту зарплат, с другой — повысить издержки бизнеса, цены на товары и услуги и нагрузку на персонал, поскольку полностью заместить иностранных работников не получится, пишут «Известия».