 
Экономика

ВТБ исключил остановку кредитования российской экономики

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Российский рынок корпоративного кредитования в 2026 году может показать двузначные темпы роста, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Московском финансовом форуме. По его оценке, кредитование прибавит прибавят 10-13%, а движение ключевой ставки вниз будет сопровождаться смягчением условий финансирования предприятий.

Фото: пресс-служба ВТБ

«Если посмотреть на динамику 2026 года, то мы четко понимаем, что темпы прироста кредитов в экономике будут двузначными. Да, это будет не как в 2023 и 2024 годах, не прирост на 20%, но 10-13% вполне может быть и кредитный конвейер в корпоративном кредитовании не останавливался», - отметил топ-менеджер.

«Вся эта ситуация с ключевой ставкой приучила банки к тому, чтобы не выдавать деньги компаниям иначе как в привязке к ней. Поэтому будет дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики — будет снижение ставок и для предприятий. На самом деле кредитный цикл не останавливался ни при каких ставках», — отметил Дмитрий Пьянов.

По словам представителя ВТБ, еще одним позитивным фактором для экономики будет сбалансированность государственного бюджета: «Сбалансированность следующего бюджета является недооценнным шансом: когда Минфин выйдет с новой версией бюджета, его структурная сбалансированность в позитивном смысле всех удивит».

Топ-менеджер добавил, что снижение ставки может краткосрочно повысить маржинальность части банков и снизить нагрузку на компании, которые брали кредиты по плавающей ставке.

Говоря о наиболее доходных активах на финансовом рынке, Пьянов также обратил внимание на Обзор рисков финансовых рынков Банка России. В нем отмечается, что среди наиболее доходных активов за последние 12 месяцев: золото, краткосрочные облигации с рейтингом BBB, депозиты в юанях и рублях, а также фонды денежного рынка.

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