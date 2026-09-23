Ozon разработал дополнительные меры поддержки для продавцов, включая бесплатное размещение товаров на складах маркетплейса в течение года. Для крупногабаритных товаров срок составит 40 дней, сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon расширяет программу поддержки для продавцов. Предприниматели, которые будут делать поставки товаров в логистические центры маркетплейса с 22 сентября и до конца года, смогут бесплатно размещать свои товары 365 дней, для крупногабаритных товаров срок составит 40 дней», — говорится в сообщении.

Компания также ввела дополнительные меры поддержки для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября и до конца 2026 года продавцы этих товаров с активным полисом страхования «Ингосстраха» от рисков БПЛА будут получать от Ozon бонусную выплату. Ее размер равен затратам продавца на оплату страхового полиса.

Для получения выплаты продавцам нужно установить объявленную стоимость товара - от нее зависят цена страховки и максимальная сумма компенсации. Объявленная стоимость должна быть на 5% ниже максимальной суммы компенсации. Первую выплату предприниматели получат в ноябре за прошлый месяц.

Также для продавцов одежды, обуви и аксессуаров Ozon до конца года отменил плату за обработку смешанных поставок — когда в одной коробке лежат товары разных размеров и моделей, пишет ТАСС.