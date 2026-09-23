Россияне отложили вдолгую со Сбером почти 394 млрд рублей

С начала года россияне направили 394 млрд рублей в долгосрочные сберегательные инструменты в Сбере — полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такие данные получили аналитики СберНПФ и СберСтрахования жизни в преддверии конференции Сбера по инвестициям «Настоящее - будущее».

Как копят со страховкой

За 8 месяцев 2026 года россияне направили в продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни 287 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний срок формирования накоплений составляет 5 лет и более.

38% всех вложений приходится на представителей поколения Х (1965-1979), по 29% — на поколение бумеров (1946-1964) и миллениалов (1980-1996). На поколение зумеров (1997-2012) приходится только 4% накоплений. Традиционно, женщины копят чаще мужчин — 66 и 34% соответственно.

Чаще всего с программами накопительного страхования жизни формируют накопления жители Москвы и Московской области (24%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Тюмени, Свердловской области, Пермского края и республики Башкортостан (по 4%).

Как делают долгосрочные сбережения

В январе-августе россияне стали на 68% больше вкладывать в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ: сумма личных взносов достигла 106,9 млрд рублей. На эти деньги людям начислят господдержку. Напомним, в июле клиенты СберНПФ получили 119,7 млрд рублей таких доплат за 2025 год.

Почти половину (43%) ПДС-счетов открывают представители поколения X, родившиеся в 1965-1979 гг. Треть (34%) копилок подключают бумеры (1946-1964), 21% — миллениалы (1980-1997), 2% — зумеры (после 1997 года). Женщины активнее откладывают на будущее с господдержкой: они заключили 68% договоров.

Жители Москвы и Подмосковья чаще всех в стране вступают в программу долгосрочных сбережений: с начала года они открыли 13% таких счетов в СберНПФ. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 5% ПДС-копилок, на Краснодарский край — 4%, на Республику Башкортостан и Свердловскую область — по 3% соответственно.