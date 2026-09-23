До 1 октября псковичи с двумя и более детьми могут подать заявление на «налоговый кешбэк»

С 1 января в России введена новая мера государственной поддержки - ежегодная семейная выплата, получившая название «налоговый кешбэк». Программа позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, подать заявление можно до 1 октября.

Кто имеет право на выплату:

семьи с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет, если ребенок до этого возраста - студент-очник;

заявитель и дети - граждане России, постоянно проживающие в РФ;

если сумма среднедушевого дохода не превышает 1,5 размера душевого прожиточного минимума в регионе проживания (оценить нуждаемость и узнать размер прожиточного минимума можно с помощью разъяснений СФР);

если движимое и недвижимое имущество семьи не превышает установленный перечень (не допускаются сверхнормативная площадь жилья на человека, несколько жилых домов, два и более гаража, слишком большие земельные участки или наличие нескольких автомобилей);

хотя бы один из родителей должен иметь доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (самозанятые и предприниматели на спецрежимах без уплаты НДФЛ права на выплату не получают);

если у родителей нет задолженностей по алиментам.

Получить выплату может каждый из родителей, если он официально работал и уплачивал НДФЛ в году, предшествующем оформлению льготы.

Чтобы подать заявление, обращаться в налоговые органы не нужно. Заявление принимается Социальным фондом России (СФР) онлайн через портал «Госуслуги» (требуется подтверждённая учётная запись); лично в отделении СФР; через МФЦ.