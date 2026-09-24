Какому специалисту больше всего готовы платить в Пскове, выяснили аналитики

В Пскове в сентябре больше всего готовы платить специалисту по охране труда. Кандидату предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, выяснил сервис по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob, проанализировав вакансии.

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Второе место занимает вакансия дефектоскописта. Будущему сотруднику обещают оплату в размере 96 тысяч рублей, полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.

На третьем месте — вакансия ветеринарного врача-хирурга. Кандидату предлагают оплату от 70 тысяч рублей в месяц и компенсацию затрат на аренду жилья для иногородних сотрудников.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и логистике. В Балашихе, Сургуте, Якутске, Туле, Твери, Нижнем Тагиле в числе самых интересных вакансий — врачи. Вакансии водителей с зарплатой от 120 000 рублей в месяц и выше — в топе предложений Подольска, Сургута и Твери. Зарплатные предложения от 100 000 рублей для инженерно-технических специалистов и квалифицированных рабочих поступили от работодателей Балашихи, Подольска, Пскова, Смоленска, Сочи, Сургута, Тамбова, Твери и Тулы.