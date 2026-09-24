Владелец «Великолукского мясокомбината» занял 4 место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков РФ

Владелец холдинга «Великолукский мясокомбинат» Владимир Подвальный занял 4 место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков России.

Фото: правительство Псковской области

Владимир Подвальный лично владеет предприятиями холдинга: ОАО «Великолукский мясокомбинат» (производство мясных полуфабрикатов, выручка в 2025 году — 60,7 млрд рублей), ООО «ВСГЦ» (свиноводческие комплексы, 51,9 млрд рублей), ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (свиноводческие комплексы, 0,4 млрд рублей) и ООО «Рассвет» (собственная торговая сеть, 3,4 млрд рублей).

ООО «ВСГЦ», заработавшее суммарную прибыль более 33 млрд рублей за 2024–2025 годы, направило на выплату дивидендов и других платежей по распределению прибыли (в отчетности не уточнен формат выплаты) сразу 20 млрд рублей. Еще один бизнес Подвального не столь масштабный — ему принадлежит парк аттракционов «Диво Остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, пишет Forbes.

В этом году в рейтинг вошли 19 человек. Лидером списка стал бывший совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. Кроме него в список вошли владельцы сетей «Вкусно — и точка» и «Ермолино» и другие бизнесмены.