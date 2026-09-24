Минфин рассказал о проекте бюджета на 2027-2029 годы

Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на следующую трехлетку и изменениях в налогообложении.

«Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, соцподдержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства», — заявили в пресс-службе ведомства.

Основные положения приводит РИА Новости: