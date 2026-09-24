 
Экономика

Минфин рассказал о проекте бюджета на 2027-2029 годы

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Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на следующую трехлетку и изменениях в налогообложении.

«Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, соцподдержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства», — заявили в пресс-службе ведомства.

Основные положения приводит РИА Новости

  • средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29,9 тысячи рублей;
  • «детский бюджет», включая выплату единого пособия, — десять триллионов рублей;
  • российские регионы получат отсрочку по кредитам, которые приходятся на следующую трехлетку;
  • в основную налоговую базу по НДФЛ включат «пассивные» доходы россиян, в том числе по дивидендам и от долевого участия, от продажи имущества, по процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами, договорам страхования и дарения;
  • за иностранные товары, приобретенные онлайн, введут НДС в 22%;
  • за посылку на товары личного потребления стоимостью до 200 евро — таможенный сбор в 100 рублей;
  • базовую цену на нефть в 2027-м установят на уровне 50 долларов за баррель;
  • дефицит федерального бюджета на следующую трехлетку составит около двух процентов ВВП ежегодно. 
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