Как вырастить продуктивный молодняк телят, рассказали аграриям в Пскове

Семинар «Промышленное изготовление кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, прием, хранение и реализация карбамидно-аммиачной селитры» прошел сегодня, 24 сентября, в Пскове на территории ООО «Элеватор-Псков», которое занимается производством готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе семинара специалисты агроотрасли из Пскова и Москвы рассказали о технологиях выращивания молодняка, хороших показателях в надое молока на производствах Псковской области и как кормление влияет на здоровье животных.

С приветственным словом выступил министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов, который поделился со всеми присутствующими успехами отрасли с начала 2026 года. Министр отметил, что особенно хорошими показателями отличились молочные фермы: «Надой молока с начала года радует». Такой виток развития производства получили в том числе и благодаря выделенным в 2023 году средствам в размере 40 миллионов рублей — производители смогли успешно реализовать полученные по грантам деньги.

Также Николай Романов в конце своей речи обратил внимание всех гостей семинара на то, что возможная вторая волна топливного кризиса на Псковских аграриях не отразится: «Запас топлива для сбора озимых у нас уже подготовлен».

На семинар также приехали представители разных аграрных производств из Москвы и Пскова. Генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков поприветствовал всех собравшихся и пожелал конструктивной работы. А с докладом об опыте реализации селитры на его производстве выступил заместитель генерального директора Андрей Туманов.

Технический директор российской компании, которая занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также производством готовых кормов для животных, ООО «АгроВитКорм» Евгений Волкодавов прочитал доклад с презентацией на тему «Эффективная технология кормления ремонтного молодняка КРС». Ремонтным молодняком называют специально выращенных молодых животных для замены выбракованных взрослых коров в стаде, главными задачами которых является поддержание численности поголовья, сохранение и улучшение генетического потенциала и продуктивных качеств стада. Спикер подробно рассказал о программе выращивания телят и какие задачи она решает: темпы роста и развития, сохранение данных темпов по окончанию молочного периода, стимулирование иммунитета и многое другое. Также Евгений Волкодавов отметил, что данная программа поможет не только улучшить показатели, но и сократить себестоимость выращивание ремонтного молодняка.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор и главный технолог по кормлению российской компании, которая специализируется на производстве и поставке кормов, премиксов, кормовых добавок и комплексных решений для сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот, «Коудайс МКорма» Сергей Кумарин рассказал об особенностях кормления высокопродуктивных коров: как поддерживать их высокие показатели и здоровье.

А Евгений Волкодавов в дополнении предыдущего спикера прочитал еще один доклад о влиянии кормления на здоровье животных: насколько важно закупать качественные корма и добавки, как комбикорм и прикормки с низким содержанием полезных веществ могут отразиться на здоровье, а в следствие и на качестве готовой продукции.

В завершение семинара всем присутствующим директор ООО «Элеватор-Псков» Максим Брюшкин продемонстрировал комбикормовое производство и его конечный результат.