 
Экономика

Как вырастить продуктивный молодняк телят, рассказали аграриям в Пскове

0

Семинар «Промышленное изготовление кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, прием, хранение и реализация карбамидно-аммиачной селитры» прошел сегодня, 24 сентября, в Пскове на территории ООО «Элеватор-Псков», которое занимается производством готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе семинара специалисты агроотрасли из Пскова и Москвы рассказали о технологиях выращивания молодняка, хороших показателях в надое молока на производствах Псковской области и как кормление влияет на здоровье животных. 

С приветственным словом выступил министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов, который поделился со всеми присутствующими успехами отрасли с начала 2026 года. Министр отметил, что особенно хорошими показателями отличились молочные фермы: «Надой молока с начала года радует». Такой виток развития производства получили в том числе и благодаря выделенным в 2023 году средствам в размере 40 миллионов рублей — производители смогли успешно реализовать полученные по грантам деньги.

Также Николай Романов в конце своей речи обратил внимание всех гостей семинара на то, что возможная вторая волна топливного кризиса на Псковских аграриях не отразится: «Запас топлива для сбора озимых у нас уже подготовлен».

На семинар также приехали представители разных аграрных производств из Москвы и Пскова. Генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков поприветствовал всех собравшихся и пожелал конструктивной работы. А с докладом об опыте реализации селитры на его производстве выступил заместитель генерального директора Андрей Туманов.

Технический директор российской компании, которая занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, а также производством готовых кормов для животных, ООО «АгроВитКорм» Евгений Волкодавов прочитал доклад с презентацией на тему «Эффективная технология кормления ремонтного молодняка КРС». Ремонтным молодняком называют специально выращенных молодых животных для замены выбракованных взрослых коров в стаде, главными задачами которых является поддержание численности поголовья, сохранение и улучшение генетического потенциала и продуктивных качеств стада. Спикер подробно рассказал о программе выращивания телят и какие задачи она решает: темпы роста и развития, сохранение данных темпов по окончанию молочного периода, стимулирование иммунитета и многое другое. Также Евгений Волкодавов отметил, что данная программа поможет не только улучшить показатели, но и сократить себестоимость выращивание ремонтного молодняка.

 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор и главный технолог по кормлению российской компании, которая специализируется на производстве и поставке кормов, премиксов, кормовых добавок и комплексных решений для сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот, «Коудайс МКорма» Сергей Кумарин рассказал об особенностях кормления высокопродуктивных коров: как поддерживать их высокие показатели и здоровье.

А Евгений Волкодавов в дополнении предыдущего спикера прочитал еще один доклад о влиянии кормления на здоровье животных: насколько важно закупать качественные корма и добавки, как комбикорм и прикормки с низким содержанием полезных веществ могут отразиться на здоровье, а в следствие и на качестве готовой продукции.

 

В завершение семинара всем присутствующим директор ООО «Элеватор-Псков» Максим Брюшкин продемонстрировал комбикормовое производство и его конечный результат.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Депутат Псковского областного Собрания 4-7-го созывов (2007-2017 гг., 2021-2026 гг.)

Романов Николай Александрович

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026