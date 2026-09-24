Налог на вклады, дивиденды и продажу имущества предлагают повысить до 22%

Минфин России предложил изменить порядок налогообложения так называемых пассивных доходов граждан. Для части россиян ставка НДФЛ по ним может вырасти с нынешних 13–15% до 22%.

Предложение вошло в бюджетный пакет законопроектов на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который Минфин внес в правительство. Ведомство предлагает включить пассивные доходы в основную налоговую базу по НДФЛ и применять к ним действующую прогрессивную шкалу со ставками от 13% до 22%.

Речь идет о доходах от дивидендов и другого долевого участия, процентах по банковским вкладам, операциях с ценными бумагами и цифровыми правами. Также изменения предлагается распространить на доходы от продажи имущества и реализации долей участия, а также отдельные доходы по договорам страхования и дарения.

Сейчас для этих видов доходов применяется отдельная шкала — 13% и 15%. После изменения ставка будет зависеть от размера дохода, а не от того, каким способом и из какого источника он получен. При высоких доходах она сможет достигать 22%.

В Минфине объяснили инициативу стремлением унифицировать налогообложение доходов граждан. По мнению ведомства, единый подход больше соответствует принципу прогрессивной шкалы НДФЛ.

При этом действующая льгота по процентам от небольших вкладов сохранится. Необлагаемый налогом порог рассчитывается исходя из 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки Банка России за год.

По предварительным расчетам Минфина, изменение затронет не более 6% граждан с налогооблагаемыми доходами — около 4 млн человек. Новые правила также не будут распространяться на доходы участников СВО.

Таким образом, для большинства граждан, не имеющих значительных доходов от вкладов, инвестиций, дивидендов или продажи имущества, изменение не должно привести к переходу на максимальную ставку. Для получателей крупных доходов налоговая нагрузка на такие поступления, напротив, может увеличиться. Это примерно 4 млн граждан, пишет Vologda-poisk.ru.