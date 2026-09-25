Три новых комбайна для «Огоровосты»: как проходит уборочная в Дновском районе

Псковской области продолжается уборочная кампания. В самом разгаре сбор урожая и у предприятия «Огоровоста» из Дновского района. В этом году частые дожди заметно замедлили процесс, однако аграрии не унывают - показатели радуют, а собранное зерно отличается хорошим качеством. Механик Максим Тимофеев рассказал, что добиваться таких результатов им помогает современная техника Ростсельмаш.

«Огоровосту» можно считать совсем молодым предприятием. До лета прошлого года оно называлось «Красное знамя» и принадлежало другому владельцу. Однако затем собственник сменился - его выкупил Игорь Муратов, руководитель ООО «Тригорское». Он присоединил хозяйство к своей организации, и таким образом оно стало его четвертым подразделением - три других находятся в Пушкиногорском, Палкинском и Пыталовском районах. Вместе с владельцем сменилось и название, открыв таким образом новую страницу в истории предприятия.

Механик Максим Тимофеев рассказывает, что «Огоровоста» - довольно большое хозяйство. Занимается оно зерновыми культурами - выращивает озимую и яровую пшеницу, а также яровой рапс. Сейчас здесь как раз идет уборочная кампания. Правда, погода вносит свои коррективы - частые дожди не дают технике работать в полную силу. Из-за этого процесс стопорится. «Еще собираем, с горем пополам. Погода не дает. Дожди все идут, не выехать никуда», - сокрушается Максим. Однако он отмечает, что урожай в этом году довольно неплохой, и это не может не радовать. Пока предсказать точную дату уборочной сложно - аграрии будут работать до тех пор, пока не уберут все свои поля.

Большим подспорьем в осенней кампании стало обновление технического парка «Огоровосты» - три недавно купленных комбайна TORUM 785. По словам Максима Тимофеева, впечатления у аграриев от них очень положительные.

«Комбайны довольно скоростные, хорошо идут по пшенице. Потерь мало. Зерно получается чистое, без мусора. Хороший комбайн. У нас есть старенький ACROS, тоже производства Ростсельмаш - TORUM по производительности нам нравится больше», - делится механик. Особенно он отметил электронные системы, которыми оснащены комбайны. «В них встроен компьютер, который отвечает за всю машину. Все работает через него, автоматически. Тебе не надо вылезать, как в старинку, из кабины, что-то регулировать. Просто в компьютер зашел, все настроил и поехал спокойно», - с удовлетворением рассказывает Максим Тимофеев. По его словам, система регулирует решета, обороты барабана, вентилятора, мотовила, высоту среза. Это очень облегчает аграриям жизнь.

Кроме того, TORUM 785 оснащен платформой РСМ Агротроник - инновационной системой агроменеджмента и дистанционного мониторинга. Благодаря ей следить за показателями работы техники можно удаленно - прямо с телефона или компьютера. Система передает данные о месте нахождения машины, ее скорости, виде активности, параметрах расхода топлива. «В системе отображаются все ошибки техники. Можно посмотреть, что и в каком комбайне случилось, уже заранее, не ждать звонка механизатора», - отмечает Максим Тимофеев.

В хозяйстве очень довольны работой комбайнов и в будущем, возможно, снова приобретут машины этой модели. «Я думаю, если у нас будут увеличиваться посевные площади, то и техника будет закупаться», - делится механик.

Пока же в «Огоровосте» продолжают работать в полях, пользуясь каждым погожим днем. А новые комбайны помогают хозяйству справляться с задачами и уверенно двигаться дальше.

Софья Богданова

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